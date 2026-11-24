Ajakirjanikud Oleksandr Tšubko ja Cassandra Vinograd sõitsid Harkivi oblasti eri paigus ringi ning kuulasid autoraadiost Vene muusikat.

Ühel Ida-Ukraina maanteel hakkas autoraadio umbes 50 kilomeetrit enne Izjumi linna sahisema. Peagi kostis sealt selgelt klassikaline Vene rokilugu, millele järgnesid Vene punk, popp, ballaadid ja süntesaatorihitid.

Rindejoone ja okupeeritud alade lähedus on pikka aega tähendanud, et selles piirkonnas levivad Vene raadiojaamad. Seda jaama tähelepanelikumalt kuulates selgus aga, et eetris veidi ebatavaline saatejuht.

Vene hittide vahele oli pikitud tekst pealkirjaga "Juhised allaandmiseks". See näiliselt Vene raadiojaam on tegelikult psühholoogiline operatsioon, mille eesmärk on õõnestada Vene sõdurite võitlusmoraali.

Lisaks lahingutele maal, õhus ja merel peavad Ukraina erioperatsioonide väed sõda ka raadiosagedustel. Saatejuhi sõnul on põhieesmärk õõnestada Vene sõdurite võitlustahet. Ukraina sõjaväe reeglite kohaselt kasutab saatejuht kutsungit Humanist.

Raadiot on konfliktides relvana kasutatud aastakümneid, psühholoogilisi operatsioone aga veelgi kauem.

Teise maailmasõja ajal edastasid "Tokyo Rose" ja "Axis Sally" raadiopropagandat, et USA sõdureid demoraliseerida. Vietnami sõjas püüdis "Hanoi Hannah" veenda USA sõdureid sõja ebamoraalsuses, põimides sõnumite vahele sõjavastaseid laule sellistelt esitajatelt nagu Pete Seeger, Joan Baez ja Bob Dylan.

Ka USA sõjaväel oli oma psühholoogiline raadiooperatsioon, mille saateid edastati Lõuna-Vietnami põhjaprovintsidesse.

Ukraina sõjas on sarnased ettevõtmised saanud kõrgtehnoloogilise mõõtme, sest laulude loomisel kasutatakse tehisaru abi.

Kui Ukraina projekt 2024. aastal käivitus, kasutas Venemaa Belgorodis asuvat võimsat saatjat, et levitada propagandat üle piiri Ukraina Harkivi oblastisse. Ühe Ukraina esimesi saatjaid paigaldada aidanud eriväelase sõnul püüdis sõjavägi Vene signaali summutada ja asendada selle oma saatega.

Esialgses programmis muusikat ei olnud. Eetris kõlasid vaid üleskutsed Vene sõduritele relvad maha panna, sõnumid sõja mõttetusest ning palved tsiviilelanikele rindepiirkondadest evakueeruda. Seejärel otsustasid ukrainlased lisada muusika, lootes köita sagedusele sattuvate Vene rindesõdurite tähelepanu.

Alguses toetusid ukrainlased tugevalt tehisarule, et luua uusi lugusid, mis mängisid nõukogude nostalgial. Need kõlasid justkui Moskvas toodetuna, kuid neil olid muudetud sõnad.

Praegu moodustavad sellised lood vähemuse. Enamik Harkivi oblasti psühholoogiliste operatsioonide esitusloendites kõlavatest paladest on muutmata kujul Vene hitid, sest sobivat valmismaterjali on külluses.

Vene artistid on läbi aegade kasutanud muusikat riigi sõdade kritiseerimiseks – olgu tegu Tšetšeenia bardilaulude, Nõukogude-Afganistani sõja aegse roki või perestroikaaegse pungiga. Paljudest neist lugudest said hümnid, mida Ukraina püüab nüüd enda kasuks tööle panna.

Ukraina erioperatsioonide vägedel on üle riigi saatjate võrgustik, mille kaudu psühholoogiliste operatsioonide saateid edastatakse.

Programm erineb piirkonniti, mistõttu meenutab iga saatja kohalikku raadiojaama. Muusikaplokkide vahel kõlavad uudised selle rindelõigu sündmustest ja sõjavangidest – esitatuna Ukraina vaatenurgast – ning juhised allaandmiseks.

"Esiteks, leidke valge riidetükk ja siduge see millegi külge, mida saab pea kohale tõsta, näiteks pulga otsa. Hüüdke valjusti, et annate alla. Pange relv maha ja tõstke käed pea kohale. Seejärel tulge välja kaevikust, tankist või soomukist. Kolmandaks, võtke seljast kuulivest, peast kiiver, heitke pikali ja oodake, kuni Ukraina sõjaväelased teile lähenevad," sedastab üks jaam.

Donetski oblastis tegutseb üks jaam nime all "Raadiojaam Vali Elu". Izjumi ümbruses, kus jaam nimetab end "Raadio Jalaväeks", on mikrofoni taga 34-aastane Humanist.

Pärast seda, kui The New York Timesi ajakirjanikud aprillis raadiojaama signaali avastasid, naasid nad mais piirkonda, et saadet salvestada ja selle edastajad välja selgitada. Pärast ajakirjanike pikka tööd tunnistasid Ukraina erioperatsioonide väed oma rolli.

Ajalehel ei lubatud jaama ennast külastada ning asjaosalistega sai suhelda vaid videokõnede vahendusel.

Koordinaatori ja sisujuhi Humanisti sõnul töötab ta tavalises akendega ruumis kõrvuti sõduritega, kes täidavad muid, raadioga mitteseotud ülesandeid. Tema kinnitusel seisneb kogu ettevõtmine selles, et üks mees istub sülearvuti taga ja monteerib helifaile kokku.

Humanisti jutu järgi katsetas jaam eri lähenemisi, näiteks Ukraina raadio edastamist, kuid kasutab nüüd üksnes originaalseid esitusloendeid.

Jaam püüab tekitada koduigatsust ja masendavat meeleolu. Sõnum on Humanisti sõnul see, et sõdureid ei oota ees midagi head, sõda tähendab alati eelkõige verd, surma ja hukkunuid, nad ei näe tõenäoliselt selle sõja lõppu ning palju parem oleks võitlemine lõpetada.

Ta kasutab Venemaal levinud protestimuusikat, eriti sõjavastaseid laule, mis võivad sõdurite võitlusmoraali nõrgendada.

"Neid on tegelikult päris palju," ütles ta. "Need on loodud eri aegadel, kuid igaüks on omamoodi hea ja puudutab hinge omal moel."

Näiteks ansambli Kino liidri Viktor Tsoi laulud. Kuigi ta suri 1990. aastal, olid tema laulud Ida-Euroopas kommunismi langemise ajal äärmiselt populaarsed. Samuti kõlavad sagedusel ansambli Akvarium laulud. Selle 1970. aastatel tegevust alustanud bändi laulja Boriss Grebenštšikov on avalikult Ukraina sõda kritiseerinud ning elab Londonis eksiilis. Sagedustel kõlavad ka Tšetšeenia bard Timur Mutsurajevi lood.

Humanist kahtleb, kas enamik tänapäeva venelasi mõistab varasema põlvkonna lauludesse põimitud vastupanu või kas need lood mõjuvad emotsionaalselt sama tugevalt. Siiski usub ta, et alateadlikult võivad sõnumid kõnetada.

Näiteks sobib esitusloendisse suurepäraselt ansambli DDT 1980. aastate alguses loodud laul "Ära tulista!", mis oli inspireeritud Nõukogude-Afganistani sõjast. Humanisti hinnangul on sel sõjavastane sõnum ning tegu on lihtsalt hea lauluga.

Humanisti sõnul on sarnane mõju ka Akvariumi 1987. aasta selgelt sõjavastasel hitil "Põlev rong", mille sõnum on, et liigutakse vales suunas.

Küsimuse peale, kas temani on jõudnud ka kuulajate kaebusi, puhkes ta naerma. "Meid polegi nii lihtne üles leida, et rahulolematust avaldada," märkis ta.