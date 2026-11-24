Praegu töötab kontsernis kokku ligi 800 inimest, kellest 380 Eestis, kirjutab Äripäev.

Töötukassale teatatud koondatavate arv on 62 protsenti ettevõtte töötajatest Eestis.

Kärped tabavad veel valusamalt 220 töötajaga Lissaboni kontorit, mis pannakse kinni, kirjutas Äripäev kuu aega tagasi. Kinni pannakse ka umbes 40 inimesele tööd pakkunud Praha kontor ning koondamine mõjutab ka Berliinis töötavaid arendajaid.

Pipedrive'i juhatuse esimehe Paulo Cunha sõnul koondatakse tegevus vähematesse asukohtadesse, et suurem osa Pipedrive'i põhimeeskondadest töötaks samades kontorites.

Pikemalt saab lugeda Äripäevast.