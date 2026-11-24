Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. novembril kell 22.54:

- Ukraina andmetel on Venemaa tänavu kaotanud rekordilise arvu sõdureid;

- Zelenski kommenteeris Soome lahes toimunud rünnakut Venemaa laevale;

- Zelenski kutsus NATO assambleel üles Ukrainat liikmeks võtma;

- FT: USA kaitseministeerium viivitab Ukrainale mõeldud Patrioti rakettide tarnimisega;

- Mediazona ja Meduza: Ukraina sõjas on hukkunud kuni 720 000 Vene sõdurit;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1849 sõdurit.

Ukraina ja Ungari liidrid kuulutasid välja uue ajastu suhetes

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Ungari peaminister Péter Magyar pidasid teisipäeval kõnelusi ning kuulutasid välja uue ajastu suhetes pärast pingeid Budapesti eelmise Kremli-meelse juhi Viktor Orbáni ajal.

"See on oluline hetk," ütles Zelenski Ukrainas Magyariga ühisel pressikonverentsil, nimetades nende vestlust "positiivseks".

Magyar lisas: "Kõikide naabrite huvides on hoida üksteisega häid suhteid... hakkame usaldust looma – parem hilja kui mitte kunagi."

Ukraina andmetel on Venemaa tänavu kaotanud rekordilise arvu sõdureid

Ukraina peastaabi 24. novembril avaldatud andmetel on Venemaa alates 1. jaanuarist kaotanud sõjas Ukraina vastu 432 519 sõdurit. See on suurim aastane näitaja alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest.

Peastaabi sõnul ületasid Venemaa 2026. aasta kaotused viis nädalat enne aasta lõppu 2024. aastal püstitatud varasema rekordi, mil riik kaotas 430 790 sõdurit.

Venemaa kaotused lahinguväljal on viimastel kuudel olnud eriti suured. Ukraina peastaabi andmetel oli 2026. aasta oktoober Vene vägedele täiemahulise sissetungi algusest saadik kõige ohvriterohkem kuu – hukkus, sai haavata või jäi kadunuks 54 400 sõjaväelast.

Uusi rekordeid sündis ka novembris: 8. novembril kaotas Venemaa ühe päevaga 2980 sõdurit, mis on suurim ööpäevane näitaja alates 2022. aasta veebruarist.

"Üks sissetungija vähem iga 29 sekundi järel," märkis peastaap 9. novembril.

Samal ajal kaotasid Vene väed oktoobris ligikaudu 27 ruutkilomeetrit territooriumi. Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel oli see teine järjestikune kuu, mil Moskva kaotas rohkem maa-ala, kui suutis vallutada.

Sõltumatu Vene väljaanne Mediazona teatas 23. novembril Venemaa riiklikust statistikaametist Rosstat hiljuti lekkinud andmete analüüsile tuginedes, et 2026. aasta septembri seisuga on täiemahulises sõjas Ukraina vastu hukkunud tõenäoliselt umbes 700 000 Vene sõdurit.

Ukraina peastaap ei ole operatiivsaladusele viidates avalikustanud oma kaotusi täiemahulise sissetungi jooksul. Sõltumatute lääne mõttekodade raportid kinnitavad üksmeelselt, et Venemaa kaotused ületavad märkimisväärselt Ukraina omi – Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) hinnangul on suhe ligikaudu 2,5:1 või 2:1.

CSIS-i 2026. aasta jaanuari raporti kohaselt kaotas Ukraina 2022. aasta veebruarist 2025. aasta detsembrini tõenäoliselt 500 000 kuni 600 000 sõdurit, kellest 100 000 kuni 140 000 on arvatavasti lahingus hukkunud.

Kuigi Ukraina ametnikud avaldavad neid arve harva, ütles president Volodõmõr Zelenski 4. veebruaril telekanalile France TV, et alates täiemahulise sõja algusest on lahingus hukkunud vähemalt 55 000 Ukraina sõdurit ning lisaks on märkimisväärne hulk sõjaväelasi teadmata kadunud.

Vene droonirünnakute ja lahingute intensiivsus on muutnud langenud sõdurite surnukehade äratoomise Ukrainale äärmiselt keeruliseks, kuigi neid on vaja DNA-analüüsiga isiku tuvastamiseks.

Zelenski kommenteeris Soome lahes toimunud rünnakut Venemaa laevale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas teisipäeval Bloombergile antud intervjuus, et Ukraina ründas 21. novembril Soome lahes drooniga sanktsioonide all olevat Vene kaubalaeva Sparta II.

Zelenski sõnul oli laev Ukraina enesekaitse seisukohast legitiimne sihtmärk.

"Tegime kõik õigesti," ütles Zelenski. "Iga Vene lipu all sõitev alus, mis veab relvi või sanktsioonide all olevat lasti, milles võib leiduda jumal teab mida, on meile Venemaa territoriaal- või neutraalvetes legitiimne sihtmärk."

Zelenski sõnul toimus rünnak Venemaa territoriaalvetes. "Meil oli selleks täielik õigus, seejärel alus triivis ja muidugi see tekib küsimusi," ütles ta.

Kuigi ta kaitses Ukraina õigust alust rünnata, tunnistas ta samas, et löök võis tekitada liitlastes muret.

Soome kaitseminister on juba juhtinud Kiievi tähelepanu tsiviillaevandust ähvardavatele ohtudele.

"Oleme ukrainlastele nii sel korral kui ka veidi varem öelnud, kui tundlik on see kitsas Soome lahe osa otse meie ja Eesti vahel nii keskkonnaohutuse kui ka tsiviillaevanduse turvalisuse mõttes," ütles ta Soome rahvusringhäälingule Yle.

Soome peaminister Petteri Orpo rõhutas Sparta II rünnakut kommenteerides samas, et Ukrainal on õigus end agressori vastu kaitsta.

Rünnak tabas sanktsioonide all olevat ja varem Vene sõjatehnikat vedanud laeva Sparta II rahvusvahelistes vetes, misjärel see triivis Soome territoriaalvetesse. Juhtum tõstatas küsimusi kaubalaevanduse julgeoleku kohta Läänemerel.

Rünnak toimus nädalal, mil Ukraina tabas mitut Vene sihtmärki nii Läänemerel, Mustal merel kui ka Vahemerel.

Zelenski kutsus NATO assambleel üles Ukrainat liikmeks võtma

President Volodõmõr Zelenski kutsus esmaspäeval Berliinis toimunud NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Venemaaga kasvavate pingete taustal üles Ukrainat allianssi vastu võtma, teatas The Kyiv Independent.

Assamblee kogunes pärast mitut Venemaa eskaleerivat vahejuhtumit viimastel nädalatel ning ajal, mil rahuläbirääkimised näivad vähe edenevat.

Assambleele tehtud videopöördumises kutsus Zelenski allianssi üles võtma Ukraina liikmeks, et tagada kindlad julgeolekugarantiid, mis on Ukraina rahuleppe nõudmiste oluline osa.

"Kui praegu on tavapärane öelda, et üks rahuliku elu peamisi tingimusi pärast seda sõda on usaldusväärsed julgeolekugarantiid Ukrainale, mida mõned nimetavad nüüd viienda artikli laadseteks, siis miks mitte lihtsalt valjusti välja öelda seda, mida nii paljud inimesed mõtlevad?" küsis Zelenski, kui viitas NATO kollektiivkaitselepingule.

"Kas poleks tõhusam lihtsalt võtta Ukraina NATO sõjalise liidu liikmeks? Kas see poleks parem meile kõigile? Igaühele? Kas see poleks teostatavam? Ja kas see poleks tegeliku julgeoleku tagamisel usaldusväärsem?" esitas president küsimusi.

Zelenski sõnul saaks Ukraina NATO liikmena pakkuda alliansile oma raskelt omandatud kogemusi kaasaegses sõjapidamises.

NATO peasekretär Mark Rutte jäi Ukraina liitumise võimalusest alliansiga rääkides kõhklevale seisukohale, kui viitas võimalikele komplikatsioonidele rahuläbirääkimistel Venemaaga.

"Meil on vaja, et Putin kaasa mängiks, et näha, kuidas see kõik lõpeb," ütles Rutte.

"Lõppkokkuvõttes valitseb alliansi poolel täielik selgus, et kui küsimus on meie hoiakus või selles, kes on NATO liige ja kes mitte, siis on see NATO otsustada. Kuid siin tulen ma tagasi poliitilise olukorra juurde, mis seisneb selles, et praegusel hetkel ei ole kõik NATO liitlased nõus Ukraina liikmeks saamisega," rääkis Rutte.

Assamblee kõrvalt peetud ühisel pressikonverentsil Ruttega avaldas Saksamaa kantsler Friedrich Merz samas kahetsust, et Ukrainal ei lubatud varem liituda NATO sõjalise liiduga.

Mediazona ja Meduza: Ukraina sõjas on hukkunud kuni 720 000 Vene sõdurit

Venemaa sõltumatute väljaannete Mediazona ja Meduza ühise uurimise kohaselt on Venemaa kaotanud Ukraina sõjas 700 000–720 000 sõjaväelast.

Septembri lõpuks oli Venemaa ametlikes riiklikes andmebaasides registreeritud vähemalt 490 000 sõjaväelase surm. Tegelik hukkunute arv on tõenäoliselt märksa suurem, kuna surmadokumentide vormistamine võtab aega ning osa kadunuks jäänud sõjaväelasi ei ole veel hukkunutena registreeritud. Seetõttu on tegelik hukkunute arv juba ületanud 700 000 piiri, vahendas Ukrainska Pravda.

FT: USA kaitseministeerium viivitab Ukrainale mõeldud Patrioti rakettide tarnimisega

Ajalehe Financial Timesi teatel viivitab USA kaitseministeerium umbes 60 Ukrainale mõeldud Patrioti õhutõrjeraketi tarnimisega. Rakettide eest on tasunud lääneriigid, kuid nende Ukrainasse reeksportimiseks on vaja USA kaitseministri Pete Hegsethi heakskiitu. Kolme asjaga kursis oleva allika sõnul ei ole minister seda seni andnud.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1849 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 641 489 (+1849);

- tankid 12 493 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 952 (+11);

- suurtükisüsteemid 52 786 (+55);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2301 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1769 (+1);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 619 416 (+1154);

- maapealsed robotisüsteemid 3217 (+4);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 179 084 (+371);

- eritehnika 4932 (+0);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.