Galerii: jõuluvanad külastasid Tallinna loomaaeda

Jõuluvanade selts tegi reedel Tallinna loomaaias oma traditsioonilise ringkäigu. Loomadele anti süüa ja lastele kommi.

Kui paljudele on jõulud pimedaim ja tumedaim aeg aastast, siis on ka inimesi, kes neist rõõmu tunnevad. Grupp selliseid kogunes reedel Tallinna loomaaeda, et jõuluvana kostüümis sealsetele loomadele süüa anda.

Jõulutaadid andsid loomadele kuuski ja kuuseoksi või pajupalle, milles erinevat söödavat kraami, näiteks porgandeid või heina. Lihatoidulistele anti liha.

"Kingitused loomadele väga meeldivad, sest see pakub neile tegevust. Nad saavad uurida, pakkida lahti, närida ja see on midagi täiesti teistsugust nende igapäevaelu vahele," lausus loodushariduse spetsialist Kaari Uibomägi.

Peamiselt meeldis sündmus ja loomaaias aset leidnud melu lastele.