Tartus kasvab rattavarguste arv

Jalgrattad Tartus.
Jalgrattad Tartus. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartus suureneb jalgrattavarguste hulk, millest annavad tunnistust ka Facebooki grupis Märgatud Tartus sageli ilmuvad postitused varastatud jalgratastest. Tartu politsei andmetel on jalgrattavarguste hulk kolme aastaga rohkem kui kaks korda kasvanud.

Tartu Politseijaoskonna menetlustalituse grupijuhi Taivo Rossi sõnul on tänavu kümne kuu jooksul olnud Tartus ligi 450 jalgratta vargust. Samas 2022. aastal oli neid Tartu Postimehe andmetel 177.

"Saab öelda, et laias laastus on varguste arv vähenemas, aga jalgrataste puhul ma seda tõsikindlalt väita ei julgeks, eriti veel ühe-kahe või kolme aasta lõikes," rääkis Ross.

Rossi sõnul on sagedaste varguste taga ka asjaolu, et jalgrattaid on lihtne varastada ja turul on nõudlust.

"Kui Eesti inimesed on valmis ostma ilma ajalugu teadmata müügiportaalidest,
Facebooki Marketplace'ist või kusagilt mujalt jalgrattaid, siis nii kaua neid ka
varastatakse. Neid on lihtsalt nõnda lihtne võtta – piisab ju üksnes sellest, et on vaja piisavalt palju julgust, luku või keti hammustamise tange ja põhimõtteliselt on juba selline ebaseaduslik ärimudel püsti pandud," kirjeldas politseinik.

Tartu Ülikooli tudeng Heleri Hunt jäi oma rattast ilma tänavu sügisel: "Mina kaotasin enda ratta nii, et ma jätsin ta Tartu bussijaama nädalavahetuseks,
kui ma Tallinnasse sõitsin. Mul oli selline ütleme nii, veidi võib-olla krõbedama hinnaga ratas ka. Jätsin ta lukku, aga kui pärast nädalavahetust läksin enda rattale järgi, siis ratast enam ei olnud."

Hunt rääkis, et tegi avalduse politseisse, kust öeldi, et jalgrattavargused on Tartus suur probleem ja enamik oma rattaid tagasi ei saa.

"Mul tekkis lihtsalt endal võib-olla selle peale küsimus, et kui see on nii paljudel inimestel juhtunud ja see on nii suur probleem, siis kuidas veel lahendust ei ole leitud," küsis Hunt.

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm rääkis,
et Tartus on jalgratastele nii tavalisi kinnituskohti kui ka nutiparklaid.

"Nutikad parklad, mida saab telefoniga või kaardiga sulgeda, asuvad Küüni tänaval, bussijaamas ja raudteejaamas," loetles ta.

Tamme sõnul on nutikad parklad vargakindlamad kui tavalised parklad.

"Tänane praktika näitab seda, et vargad on ka üha nutikamad ja üha võimekamad, nad suudavad neid lukke päris kergesti lahti teha või lihtsalt ära lõhkuda. Nutiparkla lukustus on ikkagi oluliselt tugevam, seda naljalt keegi niisama lahti ei tee," rääkis Tamm.

Tema sõnul on linnavalitsus mõelnud rohkemate suletud parklate rajamisele eelkõige elamupiirkondadesse. Tamm lisas, et selliste parklate rajamine nõuab aba suuri investeeringuid ja jääb praegu raha taha kinni.

Toimetaja: Mait Ots

