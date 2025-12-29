Transpordiamet hoiatab keeruliste teeolude eest

Transpordiamet hoiatab, et lumesadu, tugev tuul ja langevad temperatuurid muudavad esmaspäeval ja teisipäeval teeolud keeruliseks.

Õhu- ja teetemperatuurid on langenud miinuspoolele, üle Eesti liiguvad lumesajuhood ning teed on sajualadel muutunud libedaks. Suuremad sajuhood on hetkel Põhja-Eesti kohal. Tuul on tõusnud, rannikualadel ulatuvad puhangud 22 kuni 25 meetrit sekundis.

Esmaspäeva õhtul ja öösel sadu jätkub ning mitmel pool tuiskab. Orienteeruv lumelisa on öö jooksul kolm kuni seitse sentimeetrit.

Lumesadu jätkub ka kogu teisipäeva jooksul. Tugeva tuule, jätkuvalt langeva teetemperatuuri ja lumesaju tõttu on sõidutingimused mitmel pool raskendatud. Teedel esineb jäidet ning sajualadel piirab tuisk oluliselt nähtavust.

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada võimalike teele langenud puude ja muude ootamatute takistustega.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Saju aladel soovitab amet hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.