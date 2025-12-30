X!

ERJK: Eesti 200 tellis Viimsi raha eest promosaate

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) hinnangul tellis suvel Viimsis võimul olnud erakonna Eesti 200 esindaja telekanalilt TV3 reklaamsaate, mis on juriidilise isiku keelatud annetus. Komisjon jätkab menetlust ja tegi erakonnale Eesti 200 ärakuulamiskirja.

Tänavu suvel otsustas toonane Viimsi vallavolikogu esimees ja Eesti 200 liige Atso Matsalu tellida telekanalilt TV3 saates "Suveseiklus" Viimsi kajastamist. Saade läks eetrisse augustis ja on senini internetis leitav.

Saates esines Matsalu ise, kes tutvustas Eesti 200 programmiga ühtivaid valimislubadusi ja tegevusi ning ka toona Viimsi vallavolikogusse kuulunud ja Eesti 200 ridades 2025. valimistel kandideerinud Stig Rästa.

Video eest maksis vald kokku 4340 eurot.

Valimistel sai Eesti 200 Viimsis 455 häält ehk 4,1 protsenti kõigist häältest ja jäi volikogust välja.

Uus vallavõim saatis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile avalduse võimaliku keelatud annetuse kohta.

ERJK küsis Eesti 200 selgitust ja partei ei nõustunud, et TV3 video oleks olnud keelatud reklaam.

Eesti 200 ütles ERJK-le, et saates keskenduti Viimsi vaatamisväärsustele ja turismipaikadele Naissaarel ja saatesse kaasati lisaks eelnimetatud Eesti 200 liikmetele ka teisi ettevõtjaid ning tuntud tegelasi.

Erakonna vastuse kohaselt ei lähtutud külaliste valikul poliitilistest kaalutlustest, vaid eelistati vaatajatele tuttavaid või kogukonna jaoks olulisi isikuid.

Samuti ei näinud Eesti 200 end kasusaajana, sest partei hinnangul puudus poliitreklaam ja tasumiseks kasutati omavalitsuse tegevusteks ette nähtud eelarverida.

ERJK Eesti 200 põhjendusi uskuma ei jäänud ja otsustas, et tegemist oli sisuturundussaatega, kus vald saate tellijana määras saate sisu.

"Tegemist on Erakonna Eesti 200 liikmete osalemisel tehtud erakonna promosaatega, kus muuhulgas edastatakse erakonna agendat ja valimisreklaami," märkis ERJK otsuses.

"Kuna saate sisu ega mõju ei saa tükeldada, siis tuleb kogu saadet käsitada erakonna poliitilise reklaamina. Saate eest on tasunud vald, seega on tegemist juriidilise isiku keelatud annetusega," lisas ERJK.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles, et nüüd saadab komisjon Eesti 200-le ametliku pöördumise. Partei saab otsustada, kas maksab Viimsile 4340 eurot tagasi või jääb oma seisukoha juurde, et tegemist ei olnud keelatud annetusega.

Kui partei raha tagasi ei maksa, siis arutab ERJK asja uuesti ja teeb juba ametliku otsuse, mida on võimalik ka kohtus vaidlustada.

Erakonna Eesti 200 tegevjuht Anneli Kannus ütles, et partei otsustab, mida edasi ette võtta, kui on saanud ERJK-lt ametliku kirja.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

