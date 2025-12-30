Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

Pikalt kestnud tormituul on merel ka kaubalaevade liikumisi häirinud. Saaremaa külje alla oli täna tormivarju ankrusse kogunenud lausa 15 kaubalaeva. Sellisel hulgal tormivarjus olevaid laevu sealses piirkonnas pole kohalikud meremehed varasemalt täheldanud.

Meri oli küll teisipäeval hall, aga Sõrve rannikule paistsid merelt siiski mitme kaubalaeva siluetid. Laevade liikumisi jälgiv Marinetrafficu veebilehelt aga nägi, et hommikul oli neid tormivarjus ühes piirkonnas lausa 15.

"Kindlasti tekilaadung on praegu see, mis on ohuks ja tekk on libe ka. Eks paljudele on see esmakordne torm sel sügisel. Ja esimest korda on ka nii suur külm ja see põhjustab tekilaadungile ohtlikku olukorda, see võib sealt ära pudeneda. Minu teada 7,5–8 meetrit olid maksimumlained mõõdetud," rääkis Väinamere piirkonna vanemloots Valter Tahk.

Kui maa peal torm on juba vaibunud, käib merel meremeeste sõnul jõmm siiski edasi.

"Selline jõmm kestab pärast neli-viis päeva veel, kui just tuult 180 kraadi tagasi ei keera, mis hakkab seda kiiresti vaigistama. Nii et see tuul, kui eile oli 7 kuni 8 (meetrit), siis täna võib olla 5 kuni 6 vabalt veel (lainete kõrgus), see ei loe, et tuul on vaibunud. Laine on ikka kõrge, sest talvel on õhurõhk madal ja sellega tekkib kõrgem lainetus," lausus Tahk.

Meremehed saavad tormivarjus olles ehk pisut puhkust, küll aga mõjutavad tormipäevad nii laevade graafikuid kui ka sadama tööd.

"Ikka segab! Praegu üks laev, mis meil sees on – Estland –, on juba viiendat päeva sadamas. Tavaliselt me teeme sellist laeva poolteist tööpäeva. Aga no kuhu sa lähed, ilma ju ei ole. Laev võib küll sadamast välja minna, aga läheb täpselt nende 15 kõrvale ja viskab ankru sisse ja ootab, millal meri rahuneb, et saaks jätkata oma teed Botnia lahe poole," lausus Roomassaare sadamakapten Andrus Saat.

Teisipäeva hommikul Sõrves tormivarjus olnud 15 laevast ainult üks otsustas õhtul oma teed jätkata.