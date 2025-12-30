X!

Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Pikalt kestnud tormituul on merel ka kaubalaevade liikumisi häirinud. Saaremaa külje alla oli täna tormivarju ankrusse kogunenud lausa 15 kaubalaeva. Sellisel hulgal tormivarjus olevaid laevu sealses piirkonnas pole kohalikud meremehed varasemalt täheldanud.

Meri oli küll teisipäeval hall, aga Sõrve rannikule paistsid merelt siiski mitme kaubalaeva siluetid. Laevade liikumisi jälgiv Marinetrafficu veebilehelt aga nägi, et hommikul oli neid tormivarjus ühes piirkonnas lausa 15.

"Kindlasti tekilaadung on praegu see, mis on ohuks ja tekk on libe ka. Eks paljudele on see esmakordne torm sel sügisel. Ja esimest korda on ka nii suur külm ja see põhjustab tekilaadungile ohtlikku olukorda, see võib sealt ära pudeneda. Minu teada 7,5–8 meetrit olid maksimumlained mõõdetud," rääkis Väinamere piirkonna vanemloots Valter Tahk.

Kui maa peal torm on juba vaibunud, käib merel meremeeste sõnul jõmm siiski edasi.

"Selline jõmm kestab pärast neli-viis päeva veel, kui just tuult 180 kraadi tagasi ei keera, mis hakkab seda kiiresti vaigistama. Nii et see tuul, kui eile oli 7 kuni 8 (meetrit), siis täna võib olla 5 kuni 6 vabalt veel (lainete kõrgus), see ei loe, et tuul on vaibunud. Laine on ikka kõrge, sest talvel on õhurõhk madal ja sellega tekkib kõrgem lainetus," lausus Tahk.

Meremehed saavad tormivarjus olles ehk pisut puhkust, küll aga mõjutavad tormipäevad nii laevade graafikuid kui ka sadama tööd.

"Ikka segab! Praegu üks laev, mis meil sees on – Estland –, on juba viiendat päeva sadamas. Tavaliselt me teeme sellist laeva poolteist tööpäeva. Aga no kuhu sa lähed, ilma ju ei ole. Laev võib küll sadamast välja minna, aga läheb täpselt nende 15 kõrvale ja viskab ankru sisse ja ootab, millal meri rahuneb, et saaks jätkata oma teed Botnia lahe poole," lausus Roomassaare sadamakapten Andrus Saat.

Teisipäeva hommikul Sõrves tormivarjus olnud 15 laevast ainult üks otsustas õhtul oma teed jätkata.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:08

Karis: kui välispoliitika on käremeelne, peab keegi andma pidurit

22:04

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:49

ETV spordisaade, 30. detsember

21:30

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

21:28

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

21:21

Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

21:16

Aastavahetus tuleb korralike külmakraadidega

21:05

Tänavu jääb liikluses hukkunute arv tõenäoliselt aastakümnete madalaimaks

20:51

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:57

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

19:39

Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

15:38

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

29.12

Sõja 1405. päev: Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused Uuendatud

14:33

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

21:30

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

29.12

RIA peab Hiina tootjate droone reaalseks riskiks

08:01

Iraani kaupmehed hakkasid protestima

12:47

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

07:43

Andrei Hvostov: Euroopa ja Eesti on aastakümneid elanud unelmates

ilmateade

loe: sport

22:04

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

21:49

ETV spordisaade, 30. detsember

21:28

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

20:51

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

loe: kultuur

18:01

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

14:34

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

13:45

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

13:04

"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud

loe: eeter

18:01

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

15:13

Ülevaade: mida vaadati Jupiteris 2025. aastal?

14:43

Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

14:06

Hannes Hanso: ekstreemsete katsumuste läbimine avab uusi uksi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

15:35

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

15:25

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

12:35

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

12:25

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

12:20

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

09:45

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

09:40

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

09:30

Ajuti sajab lund ja tuiskab

09:25

Raadiouudised (30.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo