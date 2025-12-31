X!

Mitmed asutused töötavad inimeste heaolu nimel ka aastavahetusel

Mitte kõik inimesed ei istu aastavahetusel peolauas, vaid osad, kes graafiku alusel tööpostile määratud on, hoolitsevad selle eest, et 31. detsember ja 1. jaanuar mööduksid kõigile turvaliselt ja mugavalt.

Tallinna lennujaamas on 31. detsember nagu iga teinegi, tavapärase graafikuga lendavad nii regulaarliinid kui ka tšarterid. Teistsugune on ehk vaid reisijate meeleolu.

"Reisijad on teistsugused. Kõik on ootusärevust täis, kõik tahavad juba ruttu koju minna või peole minna ja nad on küllaltki nõudlikud. On meeldiv olla nende standarditele vastav ja hea olla reisijate pidustuste esimese faasi alguses ja neid sujuvaks muuta," sõnas lennujaama reisijateeninduse spetsialist Mirell-Liis Orgus.

Häirekeskuses seevastu on aastavahetusel ametis topelt nii palju töötajaid kui tavaliselt – see on aasta kiireim päev.

Häirekeskuse töötajad oma graafikut valida ei saa. Kui tööpäev rotatsiooni korras satub pühadele, siis satub, aga aastavahetusel leitakse ikkagi hetk ka kolleegidega koos tähistamiseks.

"Eks see ole üks töö osa ja ega me ainukesed ei ole. Päris paljud ametkonnad on ju täna tööl ja hoiavad rahu. Kõnesid on palju, inimesed helistavad erinevate probleemidega ja ütleme nii, et päeva lõpuks oled väsinud. Meie töö kõige raskem osa on see vaimne pool, me peame olema valmis ükskõik milleks, mis sealt vastu tuleb," lausus häirekeskuse päästekorraldaja-logistik Annabel Mägi.

"Vaatamata sellele, et täna tööd on palju, üritame me siiski seda peomeeleolu hoida ja samamoodi katame laua," lisas Mägi.

Ka haiglate erakorralise meditsiini osakondades ollakse aastavahetusel valmis eriti tihedaks töö-ööks.

"Tavaline päev ei ole. 31. detsember on natuke eripära. Rohkem on traumahaigeid, põletusi tuleb ilutulestiku ajal ja kindlasti õhtul tarbitakse rohkem alkoholi ja muid asju - see suurendab ka töökoormust. Töötame ikka graafiku alusel, aga oleme solidaarsed teiste kolleegidega ehk kui praegu töötad aastavahetusel või uuel aastal, siis jõulude ajal näiteks ei pea töötama," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla arst-resident Tom Gregori Brazier.

"Tööpäev on küll kiire, arvestades sellega, et siin on päris palju grippi haigestunuid, koormus on päris suur, aga küll me jõuame ka hinge tõmmata. Kui tuleb 00.00, saame suures ringis suure kalli ära teha, et õnnitleda uue aasta alguse puhul ja siis muidugi jätkame tööga," lausus Põhja-Eesti regionaalhaigla arst-resident Nikita Kädva.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

