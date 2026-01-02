Delfi Meedia sulgeb Eesti Päevalehe kaubamärgi

Delfi Meedia lõpetab 5. jaanuarist varem paberlehena tegevuse lõpetanud Eesti Päevalehe kirjastamise ka veebis. Minevikku peab mäletama ja arvestama, aga otsused tuleb teha tuleviku nimel, teatas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald reedel.

"5. jaanuariga algaval nädalal viime lõpule 2023. aasta sügisel tehtud otsuste viimase sammu – kui Eesti Päevaleht lõpetas paberil igapäevase ilmumise 2024. aasta aprillis, siis paari päeva pärast lõpetab Delfi Meedia Eesti Päevalehe digitaalse kirjastamise ka veebis. Ajakirjanduslikult kõik keskkonnad, mis olid varem epl.ee all, asuvad edaspidi Delfi all, nädalalõpuleht LP saab omaette ja oma näoga veebikeskkonna. Sisu, ajakirjanikud, fookused, väärtused ja kõik muu jääb samaks," teatas Soonvald.

"Sulgeme epl.ee keskkonna, kus seni ilmusid vaid arvamus- ja kultuurilood, samuti nädalalõpuväljaande LP lood," selgitas Soonvald.

Paralleelselt tekivad Delfisse kaks uut keskkonda – Delfi Arvamus ja uueneva sisu ning toimetusega Delfi Kultuur; LP saab enda lugude jaoks eraldi keskkonna.

"Ajakirjanike arv jääb samaks, mõlemad uued keskkonnad on Delfi-maailmas erakordselt olulised ja nähtavad – läbi ammu tehtud otsuse vaid süstematiseerime Delfi Meedia kaubamärgirägastikku lihtsamaks ja oleme veelgi enam näoga homses päevas," ütles Soonvald.