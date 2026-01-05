X!

Bulgaaria võttis uue aasta alates kasutusele euro

Foto: Siim Lõvi /ERR
Bulgaaria võttis aasta alguses kasutusele euro, lootes riiki meelitada täiendavaid investeeringuid ja kartes hindade tõusu.

Bulgaaria börsil löödi esmaspäeval pidulikult kella, sest algas esimene kauplemispäev euroalas. Päeva algus oli optimistlik ning kauplejate hinnangul pole midagi hullu oodata, sest kõik jälgisid kahe aasta eest Horvaatia üleminekut eurole ning on veendunud, et ega Bulgaariaski midagi teistmoodi lähe.

Vaevalt sai Horvaatias euro kehtima hakata, kui investorite huvi riigi vastu kasvas järsult ning selle põhjal loodetakse ka Bulgaarias välisinvesteeringute hüppelist kasvu.

"Nüüd väldime keerulisi protseduure, mis on hädavajalik meie firmade tegutsemiseks välismaal ja aitab samas välisinvestoreil meie kapitaliturule tulla. Jumala abiga loodame toime tulla suure katsumusega ehk meelitada meile nii palju välisinvestoreid, kui me unistanud oleme," lausus Bulgaaria rahandusjärelevalvekomisjoni juht Vasil Golemanski.

Bulgaaria maksuametil ja tarbijakaitseametil on käed-jalad tööd täis, sest paljud äritegelased kasutavad eurole üleminekut ära hindade põhjendamatuks tõstmiseks. Ühisreididega üritavad kaks ametit leida üles kõik, kelle kaupade või teenuste hinnad eurole üleminekuga arusaamatult kõrgele on hüpanud. Kellel mõjuvat põhjust ette tuua ei ole, saab trahvi.

"Seni oleme reidide käigus tähele pannud, et suurem osa kauplejaid peab seadustest kinni ja selle eest oleme neile muidugi väga tänulikud," ütles maksuinspektor Anna Mitova.

Äkiline üleminek uuele rahavääringule tegi uusaastaööl peavalu aga turistidele, sest eurode laialivedu alles käis ning paljudes pangaautomaatides polnud midagi. Viis päeva hiljem on suurtes linnades sularahapuudus unustatud ning inimesed pruugivad eurosid, nagu oleks see alati nii olnud.

Maal, eriti kaugemates ja üksildasemates kohtades, tuleb aga sularahapuudust ikka veel ette.

"Meil on väga vähe münte. Üleüldse annavad pangad meile väga vähe münte ja praegu ajame äri ikka veel peamiselt Bulgaaria leevides või kaardiga," ütles Bliznatsi külapoe omanik Pavel Janakijev.

Ruse linnas oli ühistransport kolm päeva tasuta, sest piletisüsteeme ei suudetud eurole üle viia. Üldiselt läks üleminek eurole siiski suuremate viperusteta. Rahvas on uue rahavääringu osas aga lõhestunud.

"Ma olen tõesti õnnelik ülemineku pärast, olgugi et pool riiki on selle vastu. Nad tõesti, tõesti tahtsid leevi juurde jääda, meie rahvusvääringu, kuid mina olen tõesti õnnelik, et me sellest lahti saime," ütles üks Sofia elanik.

"See ei ole meie raha. See ei ole meie raha. See on üldiselt kõik, mis ma öelda oskan," lausus teine.

Toimetaja: Marko Tooming

