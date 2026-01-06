X!

WSJ: CIA hinnangul sobib Venezuela praegune juhtkond riiki valitsema

Välismaa
Venezuela režiimi juhtkond
Venezuela režiimi juhtkond Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Marcelo Garcia/Miraflores Palace
Välismaa

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) hinnangul oleks praegune Venezuela juhtkond pärast Nicolas Maduro kukutamist riigi juhtimiseks parimas positsioonis. CIA hinnangul ei pruugi opositsioon tulla toime stabiilse ajutise valitsuse moodustamisega.

Kahe allika teatel edastati CIA analüüs president Donald Trumpile ja seda jagati ka kõrgemate ametnikega. Mõnede allikate teatel oli see üks põhjusi, miks Trump otsustas toetada asepresidenti Delcy Rodriguezi, mitte opositsiooniliidrit Maria Corina Machadot, kirjutab The Wall Street Journal

Väidetavalt tellis Trumpi administratsioon CIA-lt analüütilise hinnangu, kuid selle koostamise täpne kuupäev pole teada. Kahe allika sõnul anti aruanne Trumpile üle viimaste nädalate jooksul. 

Trump ise leidis, et lühiajalist stabiilsust Venezuelas saab säilitada ainult siis, kui Maduro järglasel on olemas riigi relvajõudude toetus. 

Luurearuandes mainiti Rodriguezi ja veel kahte Venezuela režiimi tippjuhti. Leiti, et nad suudaksid korda hoida ja juhtida ajutist valitsust. Lisaks Rodriguezile on väidetavalt riigi kõige mõjukamad isikud siseminister Diosdado Cabello ja kaitseminister Vladimir Padrino.

Aruandes jõuti veel järeldusele, et Edmundo Gonzales, kes kandideeris Maduro vastu 2024. aasta valimistel ja keda USA, enamik Euroopa riike ning mõned Lõuna-Ameerika riigid tunnustasid seadusliku presidendina, seisaks silmitsi julgeolekuteenistuste ja narkorühmituste vastupanuga. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et CIA leidis möödunud aasta lõpus Maduro lähiringist allika, kes andis teavet tema asukoha kohta. Möödunud nädalavahetusel ründasid Ameerika Ühendriigid Venezuela pealinna Caracast ja veidi hiljem teatas Trump Maduro kinnipidamisest ja maalt väljatoimetamisest.

Maduro ise toodi esmaspäeval New Yorgi kohtumajja, kus talle esitati narkoterrorismi süüdistus. Maduro ei tunnistanud end süüdi. 

Mitmed vaatlejad on ka hoiatanud, et kui Madurole ei leita pädevat asendajat, võib riigis puhkeda julgeolekukriis, kus mitmed konkureerivad rühmitused võitlevad võimu pärast. Tulane'i ülikooli Venezuela ekspert David Smilde ütles, et ei tasu eeldada, et Machado või mõni teine opositsiooniliider võiks riigi juhtimise üle võtta. 

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et president ja tema riikliku julgeoleku meeskond teevad realistlikke otsuseid, tagamaks, et Venezuela muutuks paremaks riigiks. Rodriguez andis ka hiljuti märku, et on valmis tegema koostööd USA-ga.

Möödunud pühapäeval antud intervjuudes ütles Rubio, et USA sunnib Rodriguezi tegutsema Ühendriikide huvides. Trump teatas aga veidi hiljem, et Venezuelas juhivad asju Ühendriigid. 

Trump on ka öelnud, et Machado jalgealune pole piisavalt tugev, et ta võiks võimu üle võtta. Trump kehtestas juba oma esimesel ametiajal Venezuelale ulatuslikud sanktsioonid, isoleeris riiki diplomaatiliselt ja püüdis õhutada sõjaväes mässu. Opositsioon ei suutnud aga siis riigis võimu üle võtta. 

"Trump näeb opositsiooni luuseritena, kuna nad ei suutnud saavutada tulemusi. See on opositsioon, mis pole olnud veenev, jätnud täitmata oma eesmärgid, seega, miks te peaksite lihtsalt neile selle (võimu) üle andma?" rääkis Valge Maja endine kõrge ametnik Juan Cruz.

Toimetaja: Karl Kivil

Viimased teleuudised

