Riigilaevastik alustab Pärnu lahel jäämurdmist

Jäämurdja EVA-316 Pärnu sadamas.
Jäämurdja EVA-316 Pärnu sadamas. Autor/allikas: Jaanus Lepalaan/Transpordiamet
Transpordiameti juht andis riigilaevastikule korralduse alates kolmapäevast alustada Pärnu lahel jäämurdmistöid, kuna krõbe külm on tekitanud merel laevasõitu takistava jääkaane. Samuti hakkavad külastatavatele laevadele kehtima ajutiselt lisanõuded.

Eestisse saabunud krõbe pakane on tekitanud olukorra, mis nõuab Pärnu lahel jäämurdetöid. Transpordiamet peadirektor Priit Sauk määras tööde alguseks Pärnu lahel 7. jaanuari, teatas ameti pressiesindaja teisipäeval.

Transpordiameti jäämurde koordinaatori Are Pieli teatel on Pärnus jääpiir muulidest ligikaudu kahe miili kaugusel ja jää paksuseks umbes 10 sentimeetrit. "Praegune ilmaprognoos näitab, et külmakraadid jätkuvad, mis tähendab, et jäämurre võib kesta pikemalt. Kõik sõltub ka sellest, millisest suunast puhub tuul," lausus Piel pressiteate vahendusel.  

Alates teisipäevast peab Pärnu sadamat külastatavatel laevadel olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või teiste klassifikatsiooniühingute samaväärne jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600kW.

Kuni 12. jaanuarini teenindatakse jäämurdjaga erandkorras Pärnu sadamasse sisenevaid ja sealt väljuvaid laevu, mille jääklass ei vasta käesolevas käskkirjas sätestatud nõuetele, ainult transpordiameti eelneval kooskõlastusel ning vastavalt valitsevatele ilmastiku- ja jääoludele.

Jäämurdmise teenust hakkab piirkonnas osutama riigilaevastiku mitmeotstarbeline laev EVA-316. Hetkel on Pärnu laht ainus piirkond, kus jäämurret tehakse, kuna Soome lahel pole täna selleks vajadust. Samaks jälgib transpordiamet pidevalt Sillamäe ja Kunda sadamates toimuvat ning on valmis vajadusel reageerima.

Toimetaja: Mait Ots

