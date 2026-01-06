X!

Läti asub toetama perearste ja arstiõpet

Välismaa
Riia kesklinn.
Riia kesklinn. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti valitsus otsustas eraldada rohkem raha perearstidele ja suurendada residentuuri kohti. Tervishoiuvaldkonna eelarve on Lätis tänavu kaks miljardit eurot.

Läti tervishoiu peaprobleem on pikad vastuvõtu-, uuringu- ja ravijärjekorrad. Olukorda uurides selgus, et umbes kolmandik neist on tekkinud kunstlikult, sest patsiendid panevad end kirja mitmesse kohta korraga ja siis jätavad mitmele poole kohale tulemata.

Selle aasta jooksul plaanitakse hakata kõikjal kasutama elektroonilisi saatekirju. Perearstid saavad nüüd raha oma IT-võimekuse tõstmiseks ja maal tegutsevad tohtrid eraldi toetust.

"Perearstid saavad 1,2 miljonit eurot. Meil on Lätis 1200 peretohtrit, nii et iga praksis saab 1000 eurot. See on ühekordne toetus, et täiustada IT-süsteemi või arendada digivõimekust," ütles Läti terviseminister Hosams Abu Meri.

Terviseminister kinnitab, et Läti arstide tööleminek välismaale on vähenenud poole võrra. Nüüd suureneb residentuuri kohtade arv, et kodumaale jääks tööle veelgi enam noori arste.

Samas on selgunud, et osa tohtreid teenib ülikõrget tasu ja neile pannakse kirja ebareaalselt palju töötunde. Näiteks selgub üle-eelmise aasta andmeist, et Lätis töötab pool miljonit eurot aastas teeniv radioloog.

Suurtes haiglates vähendatakse bürokraatiat, mis annab neile rohkem otsustamisvõimalust hangete läbiviimisel. Valmieras asuvasse Vidzeme haiglasse rajatakse seljakirurgia keskus, et luua võimalus keerulisteks operatsioonideks ka väljaspool Riiat.

Rohkem raha suunatakse emade ja laste tervishoidu ja ämmaemandad hakkavad tegema koduvisiite.

"Ämmaemandad peaks hindama ema psüühilist ja emotsionaalset seisundit, kodust olukorda ning vastsündinu terviseseisundit. Nad saavad ka anda emale nõu või kaasata vajaliku spetsialisti. Loomulikult saab nii ära teha ka rahvusvahelised testid, et jälgida emade emotsionaalset seisundit," sõnas Meri.

Lätis soovitakse jälle muuta haiglavõrku. Kuidas, pole veel otsustatud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:34

Macron ja Starmer on valmis relvarahu korral saatma oma väed Ukrainasse

21:31

Suitsusaunade loenduse käigus kaardistati Eestis 800 suitsusauna

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

21:26

Politsei ei soovita veel Pärnu lahe jääle minna

21:14

Läti asub toetama perearste ja arstiõpet

21:03

Tallinna Ülikooli rektori kohale jäid kandideerima Ibrus, Niglas ja Reiska

20:54

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

20:31

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

20:04

Saksa prokuratuur algatas Berliini elektrikatkestuse suhtes terrorismijuurdluse

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14:25

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

16:45

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

14:45

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

10:37

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

18:06

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

12:55

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad muudeti tasuliseks

ilmateade

loe: sport

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

20:54

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

20:31

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

loe: kultuur

18:57

Tartu raudteejaama ootesaalis avatud fotonäitus meenutab tantsupeo hetki

18:57

Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

loe: eeter

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

14:16

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

17:25

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

15:35

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

15:20

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo