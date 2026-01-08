X!

Trump tahab tõsta USA kaitse-eelarve 1,5 triljoni dollarini

Välismaa
USA dollarid.
USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et soovib tõsta riigi kaitse-eelarve järgmisel aastal 50 protsendi võrra 1,5 triljoni dollarini.

"Olen otsustanud, et meie riigi hüvanguks, eriti nendel väga rahututel ja ohtlikel aegadel, ei tohiks meie 2027. aasta sõjaline eelarve olla 1 triljon dollarit, vaid pigem 1,5 triljonit dollarit," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA selle aasta kaitse-eelarve on 901 miljardit dollarit.

"See võimaldab meil luue Unistuste Sõjaväe, millele meil on juba ammu õigus olnud, mis veelgi olulisem, see hoiab meid kaitstuna, olenemata vaenlasest," ütles Trump oma ettepanekut tutvustavas postituses.

Trump lisas, et tunneb end sõjaväe kulutuste suurendamisel mugavalt, kuna tema administratsioon on pärast ametisse naasmist suurendanud tulusid tollimaksude kehtestamise kaudu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/AP

