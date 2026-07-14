USA korraldas järjekordse rünnakulaine Iraani vastu

USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning Ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakulainete korraldamist islamiriigi sihtmärkide vastu.

USA keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel olid viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele, et piirata islamiriigi suutlikkust rünnata tsiviilisikuid ja kaubalaevu Hormuzi väinas.

Trump ütles varem, et USA kavatseb esmaspäeval ja teisipäeval anda Iraanile karmi löögi ning Iraan ei saa selle vastu midagi ette võtta. Vahetult enne viimaste rünnakute algust teatas Trump, et USA ründab kindlustatud maa-alust tuumaobjekti, mida polnud alates sõja puhkemisest 28. veebruaril veel sihikule võetud.

Trump teatas juba möödunud nädalal, et relvarahu on läbi ning USA on korraldanud mitu rünnakulainet Iraani vastu. Iraan on omakorda rünnanud Lähis-Idas asuvaid USA baase ning üritab takistada mereliiklust Hormuzi väinas.

Araabia Ühendemiraatide kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et kaks riigi tankerit sattusid Iraani raketirünnaku alla. Pinged Lähis-Idas kergitavad nüüd taas nafta hinda ning rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli teisipäeva hommikul umbes 85 dollarit barreli kohta.

Trump teatas, et kokkulepe Iraaniga on endiselt võimalik, kuid rõhutas, et USA võtab Hormuzi väina oma kontrolli alla.

"Soovin saada hüvitist, sest me kaitseme väga rikast piirkonda. Me kulutame raha, seega oleme korraldanud asjad nii, et saame kaitse eest hüvitist," rääkis Trump.

Trumpi plaan kehtestada Hormuzi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud ka kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust.

USA välisminister Marco Rubio kritiseeris samas teravalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) tegevust. Ta kirjutas ajalehes The Wall Street Journal, et kohus ohustab USA suveräänsust ning lubas, et Trumpi administratsioon käivitab kohtu mõju vähendamiseks rahvusvahelise kampaania.

Tema sõnul kasutatakse rahvusvahelist õigust poliitilise vahendina USA survestamiseks. Rubio sõnul seisab USA riikide suveräänsuse eest ning on valmis kasutama kõiki poliitilisi ja diplomaatilisi vahendeid, et piirata või koguni lõpetada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevus.

"Need, kes saavad kasu Ameerika pakutavast julgeolekust, ei tohi jääda tegevusetult pealt vaatama, kui nende julgeoleku tagajaid rünnatakse. See on alles algus. Kasutades kõiki meie valitsuse käsutuses olevaid vahendeid ning tehes koostööd iga liitlasega, kellega meil on ühised eesmärgid, lammutame Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, vajaduse korral kivi kivi haaval," kirjutas Rubio.