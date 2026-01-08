X!

Tsahkna: Trumpi viimase aja sammud võiks panna Putini muretsema

Eesti
Foto: UN Photo/Laura Jarriel
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna hinnangul kinnitavad USA presidendi Donald Trumpi viimase aja sammud, et ta on võimeline kasutama jõudu ning see peaks tegema Vene režiimijuhi Vladimir Putini väga murelikuks. Sellest annab muu hulgas tunnistust see, et Venemaalt pole siiani tulnud mingit avalikku reageeringut.

"Vikerhommikus" värskeid välispoliitilisi arenguid kommenteerinud Tsahkna nimetas Vene lipu all sõitnud tankeri kinnipidamist Põhja-Atlandil pretsedendituks, arvestades, et ühe riigi lipu all sõitva laeva võttis teine riik jõuga üle ja see kõik toimus neutraalsetes vetes.

"Aga samal ajal me teame seda, et veeti ju ikkagi sanktsioneeritud kaupa ja ausalt öeldes need viimaste päevade sammud, mida Trump on teinud jõudu kasutades, panevad ikkagi Putini, ma arvan, tõsiselt muretsema," rääkis Tsahkna, juhtides tähelepanu ka asjaolule, et Venemaa ei ole seni sündmusele avalikult reageerinud.

"Varem on ju Putin kogu aeg mänginud jõukasutuse ähvardusega ja kõik on alati kohe tõmmanud tagasi, et jumala eest, ärme midagi teeme, et äkki eskaleeritakse. Aga see konkreetne juhtum oli ka ju eriliselt Venemaa tähelepanu all, kuhu saadeti ka Vene allveelaev ja sõjalaevad," selgitas Tsahkna.

Ajakirjaniku küsimuse peale, miks Vene lipu all sõitnud tankeri USA kontrolli alla võtmine nii jõuliseks reaktsiooniks kujunes ning kas äkki võisid alusel olla Vene luuretehnika või isegi ametnikud, vastas Tsahkna, et ta ei imestaks, kui laevalt leitaks igasuguseid huvitavaid asju. Praegu pole detailid teada, aga välisminister avaldas lootust, et ehk saab ta midagi täpsemalt teada näiteks neljapäevases valitsuse julgeolekukabinetis.

"Aga see näitab ikkagi, et pinged on väga kõrged. Ja teiseks, et Trump on võimeline kasutama jõudu. Ta on seda teinud Iraanis, ta tegi seda Venezuelas, ta on osalenud päris mitmetel erinevatel operatsioonidel ja nüüd samamoodi see tankerikeiss. See ei ole ka mingisugune lihtne poliitiline mäng. Ju siis mingisugused erihuvid on," rääkis Tsahkna.

Välisminister Tsahkna möönis, et Trumpi poliitika Venemaa suhtes on olnud väga heitlik ning Eesti on olnud mures, kas ja mis tingimustel lepitakse üldse USA ja Venemaa vahel mingid asjad kokku üle meie peade. Nähes nüüd äsjaseid sündmusi tuleb Tsahkna sõnul keskenduda sellele, mida meie ise saame teha: see on oma kaitsevõime tõstmine, Euroopa tugevdamine ja NATO liitlassuhete hoidmine.

Tsahkna sõnul võib Moskva mittereageerimisest tankerijuhtumile välja lugeda mitu asja. "Esiteks, Putin on ju ähvardanud ja mänginud lääne hirmude peale aastaid. Iga kord küll olukord muutub keerulisemaks, aga ta leiab mingisuguse uue relva, mis kannab tuumalõhkepead, teeb mingi katsetuse ja siis kõigil püksid sõeluvad püüli, vabandust. Aga praegu ta on väga selgelt aru saanud, et tal tasub Trumpi karta, et Trump kasutabki jõudu. Ja oleme ausad – viimase aasta jooksul on Venemaa ju rahvusvahelisel tasemel oma nägu kaotanud väga kõvasti," märkis Tsahkna, tuues näiteks nii Iraani, Venezuela kui ka Põhja-Korea, kes on olnud sunnitud möönma, et liitlasena pole Venemaalt tuge oodata.

"Teiseks, ma arvan, et Putin reaalselt kardabki Trumpi. Ilmselgelt Putin on ju oluliselt nõrgemas positsioonis, ta on seotud Ukraina sõjaga, kus ta ei ole suutnud sisulist läbimurret tekitada sõjatandril ja praegu selles võtmes ongi huvitav vaadata, et mis siis tegelikult on Venemaa reaktsioonid, kas ta tegelikult julgeb ja suudab midagi vastu käia või ei suuda. Tänaseks hetkeks ei ole suutnud," sõnas Tsahkna.

USA suhe Euroopaga on muutunud tingimuslikuks

Välisminister meenutas, et aastaid on räägitud, et USA võiks ka sõja Ukrainas jõupositsioonilt ära lõpetada.

"Venemaa tuleb võtta ja panna jõhkra surve alla. Venemaa majandus tegelikult ei ole niivõrd tugev. Kui Ameerika Ühendriigid nüüd selle Grahami sanktsioonipaketi täie jõuga jõustaks ja lisaks sellele Euroopa ju paneb lähiajal juurde 20. sanktsioonipaket, siis ma arvan, et Venemaal on ikka tõsised probleemid."

Tsahkna meenutas, et Grahami pakett tähendab ka teisaseid sanktsioone ehk sanktsioone nende riikide vastu, kes ostavad naftat ja gaasitooteid Venemaalt. "See on Hiina, see on India, see on Brasiilia. Nii et vaatame, mis edasi saab. Ega ma enne seda kõike ei usu, kui see teoks saab," lausus Eesti välisminister.

Tsahkna kinnitusel on USA Eestile endiselt strateegiliselt ülioluline partner. "Ta on meile sõjaliselt ja julgeolekupoliitiliselt väga oluline partner. Me lihtsalt peame aru saama, et Ameerika Ühendriikide suhe Euroopaga ei ole enam tingimustetu, vaid ta on tingimuslik ja see tingimus on see, et me peame ise olema tugevamad, me peame ise panustama üha rohkem ja võtma ise rohkem vastutust," rõhutas Tsahkna, lisades, et mullused arvukad visiidid USA-sse jätsid talle mulje, et Eestil ja Balti riikidel on seal mingi eristaatus, kuna nad mitte ainult ei räägi, vaid ka reaalselt panustavad oma kaitsesse viis protsenti.

Peatudes USA ja Gröönimaa teemal kinnitas Tsahkna, et Eesti selge seisukoht on see, et me absoluutselt ei aktsepteeri jõuga territooriumite muutmist, olgu see liitlaste või mitteliitlaste suhtes.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Marju Himma ja Sten Teppan

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:15

Eestlased keset Atlandi ookeanit: kõige suurem raskus on lõõskav päike

10:02

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

09:58

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

09:55

Loomakaitsjad tahavad loomapidamise keeluga inimeste registrit

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

09:50

Külm ilm püsib

09:40

Uuring: eesti keelele üleminekul võivad tublimad A2 tasemele takerduda

09:36

Pulli luuripats osutus maailmas ainulaadseks tökatist hülgekujuks

09:32

Mait Palts: Eesti kui surnuksmenetleja maine levib ka üle piiride

09:30

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

07.01

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

07.01

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

07.01

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

07.01

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motorsi

07.01

Iraani meeleavaldused paisuvad aina suuremaks

07.01

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

ilmateade

loe: sport

09:58

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

09:25

TÄNA OTSE | Eestlannad jahivad kohta jälitussõidus

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-sari jätkub meeste sprindisõiduga

08:33

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

loe: kultuur

10:02

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

09:30

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

09:18

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

08:41

Galerii: Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

loe: eeter

10:15

Eestlased keset Atlandi ookeanit: kõige suurem raskus on lõõskav päike

07.01

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

07.01

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

07.01

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (08.01.2026 09:00:00)

07.01

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

07.01

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

07.01

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

07.01

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

07.01

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

07.01

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

07.01

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo