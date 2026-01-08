Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

USA president Donald Trump toetab nüüd karmi sanktsioonide paketti, mille eesmärk on Moskvat majanduslikult halvata, samal ajal kui tema administratsioon jätkab läbirääkimisi kokkuleppe üle, mis lõpetaks Venemaa täiemahulise sõja Ukraina vastu, ütles kolmapäeval vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

Grahami sõnul kohtus ta kolmapäeval Valges Majas Trumpiga, mille käigus andis president rohelise tule Venemaa-vastaste sanktsioonide seaduseelnõule, mis oli olnud mitu kuud töös.

Graham oli varem vihjanud, et Trump on seaduseelnõule oma õnnistuse andnud, kuid see kohtas uusi takistusi. Kuid Valge Maja ametnik kinnitas kolmapäeval uudisteagentuurile AP, et president toetab sanktsioonide eelnõu.

Seaduseelnõu, mille peamisteks autoriteks on Graham ja Connecticuti demokraadist senaator Richard Blumenthal, lubab USA administratsioonil kehtestada tolle ja teiseseid sanktsioone riikidele, mis ostavad Venemaalt naftat, gaasi, uraani ja teisi ekspordiartikleid. Selle eesmärk on katkestada suure osa Venemaa sõjaliste operatsioonide rahastamisallikas.

Valge Maja on varem nõudnud sanktsioonide paketis mõningaid muudatusi ja paindlikkust Trumpi jaoks. Valge Maja ametnik ei täpsustanud kolmapäeval, kas mingeid muudatusi ka tehti.