Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina

Ameerika Ühendriigid peavad Gröönimaa endale saama, et takistada Venemaal või Hiinal seda tulevikus okupeerimast, ütles USA president Donald Trump reedel, korrates oma varasemaid sellesisulisi ähvardusi.

"Me kavatseme Gröönimaa suhtes midagi ette võtta, meeldib see neile või mitte. Sest kui me seda ei tee, võtab Venemaa või Hiina Gröönimaa üle. Me ei lase Venemaal või Hiinal oma naabriks saada," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas naftafirmade juhtidega kohtudes.

Trumpi sõnul peab USA Gröönimaa omale saama hoolimata sellest, et Ühendriikidel on saarel juba sõjaline kohalolek 1951. aasta lepingu alusel, sest sellised lepingud ei ole piisavad Gröönimaa kaitse tagamiseks. 57 000 elanikuga saar on Taani Kuningriigi autonoomne territoorium.

"Te kaitsete omandiõigust. Te ei kaitse rendilepinguid. Ja me peame Gröönimaad kaitsma. Kui me seda ei tee, teevad seda Hiina või Venemaa," rääkis president.

Trump ja Valge Maja ametnikud on arutanud mitmesuguseid plaane Gröönimaa USA kontrolli alla saamiseks, sealhulgas USA sõjaväe võimalikku kasutamist ja ühekordseid makseid gröönlastele osana katsest veenda neid Taanist lahku lööma ja potentsiaalselt USA-ga liituma.

Taani ja kogu Euroopa juhid on viimastel päevadel tugevalt kritiseerinud Trumpi ja teiste Valge Maja ametnike kommentaare, milles nad väidavad oma õigust Gröönimaale. USA ja Taani on NATO liitlased, keda seob vastastikuse kaitse leping.

Teisipäeval tegid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola, Hispaania, Suurbritannia ja Taani ühisavalduse, milles öeldi, et ainult Gröönimaa ja Taani saavad otsustada omavaheliste suhete küsimuste üle.