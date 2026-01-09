X!

Helsingi uurib tänavasoola mõju koerte käppadele

Foto on illustreeriv. Koer lumisel Tallinna tänaval
Foto on illustreeriv. Koer lumisel Tallinna tänaval Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Helsingi linn küsis koeraomanikelt tagasisidet, milline mõju on libedustõrjesoolal nende lemmikloomade käppadele, kirjutab Helsingin Sanomat.

Talviti tänavatele soola puistamine on olnud Helsingi elanike seas kõneaineks juba aastaid.

Juba 2021. aastast on täheldatud koertel kummalisi sümptomeid ning tänavate soolamisest on saanud Helsingis iga-aastane aruteluteema.

Koeraomanikud on teatanud, et koerad on teed ületades kiununud ja valulikult käppi tõstnud. Paljud koeraomanikud süüdistavad selles kaltsiumkloriidi lahust, mida kasutatakse eelkõige peamistel jalgrattateedel ja nende ääres kulgevatel kõnniteedel.

Seni pole koerte sümptomite ja soola vahel seost ametlikult kinnitatud, kuid nüüd on linn asunud asja uurima.

Koeraomanikele on avatud veebiküsitlus, millele saab vastata veebruari lõpuni.

Lisaks plaanib linn pidada nõu veterinaaride ja koeraühingutega ning koguda infot valitud koeraomanike grupilt, kes annavad regulaarselt teada oma jalutuskäikude kogemustest.

Aasta tagasi nõudsid Helsingi piirkonna loomakaitseühing Hesy ja Soome kennelliit tänavate soolamise lõpetamist. Organisatsioonide hinnangul põhjustab libeduse tõrjeks kasutatav sool tänavatel kõndivatele koertele valu, keemilisi põletusi ja oksendamist.

Ka Helsingi poliitikud on teinud ettepaneku soolamist piirata. Siiani on linn jalakäijate ja jalgratturite ohutusele viidates soola kasutamist jätkanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

