WHO uurib teateid teisest kopsupõletiku juhtumist Siberis Irkutskis

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) uurib Venemaal Irkutskis asuvas katkulaboris töötanud laboritöötaja surma. Lisaks uurib WHO teateid teisest kopsupõletiku juhtumist, mis on seotud Irkutskis asuva katkulaboriga.

Viimased teated viitavad sellele, et Venemaa ei tee rahvusvaheliste tervishoiuasutustega täielikku koostööd ega jaga kiiresti andmeid 2. oktoobril surnud 28-aastase naise surma põhjuse kohta, vahendas Politico.

"WHO on palunud lisateavet, et selgitada välja raske kopsupõletiku põhjus, haigustekitaja, mis tingis rahvatervise meetmete rakendamise ning kontrollida meediateateid teisest töötajast, kellel on teadmata põhjusel tekkinud kopsupõletik," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kolmapäeval.

"Õigeaegne, täielik ja läbipaistev teabe jagamine vastavalt rahvusvahelistele tervishoiueeskirjadele on hädavajalik, et selgitada vastuolulisi teateid ja võimaldada täpset hinnangut võimalikele rahvatervise riskidele," lisas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO uurib praegu 2. oktoobril toimunud surmajuhtumit. Venemaa Irkutski oblastiga piirneva Burjaatia vabariigi kuberner Aleksei Tsõdenov näis 2. oktoobril sotsiaalmeediapostituses kinnitavat, et laboritöötaja suri katku tagajärjel. Sotsiaalmeedias tekkisid mured võimaliku epideemiaohu pärast.

Venemaa riiklik rahvatervise amet Rospotrebnadzor teatas, et töötaja suri teadmata tekkepõhjusega kopsupõletikku ning patsiendi proovist ei leitud tema tööga seotud mikroorganisme. WHO sõnul ei olnud surma ametlik põhjus teisipäeva seisuga siiski lõplikult kinnitatud.

Pärast juhtumit võeti esialgu vaatluse alla üle 200 inimese. Venemaa terviseametnike sõnul ei leitud ühegi kontaktse inimese juurest ohtlike nakkushaiguste tekitajaid.

WHO teatas, et on Venemaa ametivõimudega ühendust hoidnud ja pakkunud neile tehnilist tuge.

USA ja Euroopa Liit jälgivad olukorda tähelepanelikult. Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul arutavad komisjon ja liikmesriigid juhtumit kolmapäeval toimuval terviseohutuse kohtumisel.

Samas valmistab Venemaa vähene läbipaistvus selle juhtumi puhul USA-le üha suuremat muret. Ajaleht The Wall Street Journal teatas kolmapäeval, et USA saatis Venemaale ametliku diplomaatilise noodi, milles palus naise surma kohta lisateavet.