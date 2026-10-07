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Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

Välismaa
USA välisminister Marco Rubio
USA välisminister Marco Rubio Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Mark Schiefelbein
Välismaa

USA välisminister Marco Rubio ütles Ateenas peetud kõnes, et lääne tsivilisatsioon on mitmete ohtude tõttu teelahkmel. Rubio kutsus üles liitlassuhteid taastama ja Euroopat oma pikast unest ärkama.

"Me oleme pöördepunktis, mitte ainult minu rahva ajaloos, vaid kogu meie tsivilisatsiooni pöördepunktis," ütles Rubio akropoli jalamil peetud kõnes.

Kõne, mis on täis kiidusõnu antiikkangelastele nagu Aleksander Suur, järgneb Rubio veebruarikuisele pöördumisele, milles ta rääkis, et Euroopat ohustab massiline sisseränne ja kutsus üles kaitsma kristlikku tsivilisatsiooni.

Seekord ütles ta, et lääs on ristteel, mis määrab, kas ta säilitab oma koha maailma eesotsas või lepib kängumise, orjuse ja allakäigu tulevikuga.

Rubio esines iidses Pnyxi paigas, Ateenas akropoli vastas asuval künkal, mis on lääne demokraatia sünnikoht.

Kolmapäeva ennelõunal rõhutas Rubio, kes saabus Kreekasse eelmisel päeval Islandilt oma Euroopa-turnee raames, USA elutähtsat liitu Kreekaga.

Ta tõi eriti esile energiasektori ning teatas ühisest kokkuleppest teabe jagamise kohta narkokaubanduse ja terrorismi teemadel.

Iraani teemal väitis Rubio, et Teheran on täielikult kaotanud kontrolli Hormuzi väina üle. Sellega püüdis ta pakkuda kindlustunnet ajal, mil USA otsib sõjast väljapääsu vaid nädalaid enne vahevalimisi.

Rubio Kreeka-visiit toimub ajal, mil USA meedia on viimastel päevadel kirjutanud USA Kreeka suursaadiku Kimberly Guilfoyle'i võimalikust huvide konfliktist. Samuti süüdistatakse Guilfoyle'i selles, et ta lubas korduvalt välisfirma registreeritud lobistil osaleda kohtumistel USA kõrgete ametnikega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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