Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega

Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides, agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud (NBS) teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut.

Vähemalt 20 ebaseaduslikust migrandist koosnev rühm maskides saatjate juhtimisel üritas ebaseaduslikult ületada Läti-Valgevene piiri. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest seekord eriti demonstratiivne ja agressiivne.

Saatjad olid relvastatud, ähvardasid NBS-i sõjaväelasi ning ajasid migrantide rühma aktiivselt Läti suunas.

Mõni tund pärast seda konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektrijaotuskilpi ja varastasid kaamerad, teatas siseminister Jānis Domb­rava. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalveüksus sündmuskohale jõudis.

Läti rahvusringhäälingu LSM artiklist ei selgunud, millal ja kus täpsemalt need juhtumid aset leidsid.

"Valgevene peaks mõistma, et sellised juhtumid võivad tuua Valgevenele endale kaasa veelgi tõsisemad tagajärjed," ütles siseminister Domb­rava.

Läti riigipiirivalve ülem Guntis Pujāts ütles uudisteagentuurile LETA, et sissetungijad varastasid piirilt kaks valvekaamerat, kuid kahjustatud taristu taastamisega juba tegeldakse.

Pujāts sõnul ei pruukinud maskides inimesed olla Valgevene riigiasutuste esindajad, vaid organiseeritud kuritegevusega seotud isikud, kes kasutavad Valgevene ametkondade soosivat suhtumist ebaseaduslike migrantide üle piiri toimetamiseks.

Pujāts märkis, et sabotaažijuhtumite arv piirivalve IT-taristu vastu on kasvanud. Samal ajal kahjustatakse piirdeaeda umbes kaks korda harvemini kui aasta tagasi.

Läti kaitsejõudude hinnangul kinnitab juhtunu, et provokatsioonid Läti-Valgevene piiril jätkuvad ning ebaseaduslikku rännet kasutatakse vahendina surve avaldamiseks Läti ning ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO välispiirile, märkis NBS. Pinge püsib kõrge ja sabotaaž jätkub, nõustus ka Pujāts.

Läti jätkab piiril erioperatsiooni Vilkatis

Läti alustas 11. augustil operatsiooni Vilkatis (e.k. Libahunt) eesmärgiga tugevdada idapiiri julgeolekut ja takistada ebaseaduslikku rännet. See seab sihiks oluliselt vähendada ebaseaduslike piiriületuste arvu ja vältida nende kordumist tulevikus.

Algselt pidi operatsioon lõppema augusti lõpus, kuid hiljem pikendati seda oktoobri alguseni. Teisipäeval otsustas valitsus pikendada operatsiooni 31. detsembrini, teatas ajakirjanikele kriisiohjekeskuse juht Arvis Zīle.

"Me suudame teha palju rohkem, et takistada ebaseaduslikel immigrantidel Lätti sisenemast. Oleme kinni pidanud palju rohkem inimeste smugeldajaid. See on marsruut, mille kaudu inimesi Läti kaudu sügavamale Euroopasse toimetatakse. Selleks et saaksime võitlust ebaseadusliku rändega veelgi tõhusamalt jätkata, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ning anda piirivalvele ja siseministeeriumile aega oma võimekuse tugevdamiseks just idapiiril, pikendame operatsiooni. Kaitseministeerium ja relvajõud toetavad riigipiirivalvet, politseid ja asjaomaseid teenistusi," teatas kaitseminister Raivis Melnis.

Läti sisekaitse teenistused peavad operatsiooni Vilkatis üldiselt tulemuslikuks, märkis Läti rahvusringhääling LSM.

Piirivalve andmetel hakkas Valgevenest lähtuv migrantide voog kevadel järsult kasvama. Märtsis peeti kinni 306 ebaseaduslikku piiriületajat, aprilliks oli nende arv tõusnud ligi 1700-ni ning tipp saabus juunis ja juulis, kui enam kui 4600 kolmandate riikide kodanikku üritas Valgevenest ebaseaduslikult Lätti siseneda.

Augustis algas idapiiril operatsioon Vilkatis. Operatsiooni ajal migrantide voog vähenes. Näiteks septembris üritas Lätti siseneda 1244 inimest.

Alates aasta algusest on kokku kinni peetud ligi 12 000 õigusrikkujat, mis on ligikaudu sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul.

Piirivalve esindaja ütles Läti Raadiole, et õigusrikkujad üritavad Lätti pääseda mitmel viisil, näiteks kasutades piiritara ületamiseks redeleid. On olnud juhtumeid, kus migrandid on piirdeaeda auke lõiganud ja selle alla kaevatud tunneleid kasutanud. Samuti on ette tulnud juhtumeid, kus migrandid on üritanud Daugava jõge paadiga ületada.

Piirivalve Daugavpilsi piirkonna juht kolonel Valdis Jukšs ütles LSM-ile, et olukord migrantidega on endiselt pingeline.

"Muidugi on migrantide voog pärast seda, kui Vilkatis 11. augustil algas, vähenenud, mistõttu võib öelda, et operatsioon on tõestanud oma tähtsust ning ma loodan, et seda pikendatakse," rääkis kolonel.

Jukšs tänas ka kohalikke elanikke koostöö eest ametivõimudega ning kahtlastest inimestest ja sõidukitest teatamise eest.

Läti piirivalve teatas, et on saanud infot järjekordse võimaliku migrantide kaevatud tunneli kohta, kuid ametivõimud ei ole uut tunnelit seni leidnud. Varem on avastatud kaks tunnelit.

Ametivõimud ei ole avalikustanud operatsiooni Vilkatis maksumust.