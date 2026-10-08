Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida

Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele kolmeks kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mis kohustab tervisekeskust, kust perearst on lahkunud, leidma tema patsientidele kuni kolmeks kuuks asendaja, kes võib kokkuleppel ka kauem jätkata. Kui aga uut perearsti ei leita, korraldab edasise asenduse tervisekassa.

Juhul kui perearst tahab koos oma nimistuga keskuse juurest lahkuda, peab ta sellest üldjuhul kuus kuud ette teatama, ehkki lubatud on ka lühemas ajas kokku leppida. Muudatuse eesmärk on anda keskusele aega oma tööd ümber korraldada.

Kui patsiendid on jäänud perearstiabita, saab terviseamet kaaluda arstilt nimistu äravõtmist 30 päeva järel senise 60 päeva asemel.

Eelnõu järgi võib perearsti nimistus olla kuni 2000 inimest või lisaarsti olemasolul kuni 2400 inimest ehk praegused patsiendid ei pea perearsti vahetama. Küll aga on eelnõus kirjas, et sobivaim perearstinimistu suurus on 1600 inimest.

Kui patsiente on rohkem, võib arst uue patsiendi võtmisest keelduda, aga ainult juhul, kui samas piirkonnas saab liituda teise perearsti nimistuga, kus on alla 1600 inimese. Arstile jääb ka ülesanne öelda, kust nende nimistute kohta infot leiab.

Eesmärk on jagada tööd arstide vahel ühtlasemalt. Ka tervisekassa eelistab inimesele perearsti määrates võimaluse korral samas piirkonnas kuni 1600 inimesega nimistut.

Eelnõu liigub nüüd edasi riigikokku ja seadusemuudatused on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. märtsil.

Selle aasta alguses oli Eestis 77 nimistut, kus ei olnud alalist perearsti. Neisse kuulus üle 132 000 inimese, mis tähendab, et ligi kümnendik Eesti elanikest said perearstiabi asendusarstidelt.