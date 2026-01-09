X!

Taani kuningapaar tuleb Eestisse riigivisiidile

Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary 6. jaanuaril Kopenhaagenis korraldatud peol.
Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary 6. jaanuaril Kopenhaagenis korraldatud peol. Autor/allikas: SCANPIX / Cover Images
Eestisse tulevad jaanuari lõpus riigivisiidile Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary.

President Alar Karise kutsel 27. - 28. jaanuarini toimuva riigivisiidi keskmes on Eesti ja Taani tugevatel ajaloolistel sidemetel põhinev piirkondlik julgeoleku ja kaitsealane koostöö, sealhulgas küberkaitse tugevdamine, aga ka olukord Ukrainas ja Ukraina igakülgse toetuse kindlustamine, teatas presidendi pressiteenistus.

Kuna Eesti on tänavu Põhjala ja Balti riikide (NB8) koostöö eesistuja, võttes koostöö juhtimise üle just Taanilt, siis arutatakse ka siinse piirkonna kaitse-, digi- ja majanduskoostöö süvendamise ning kultuurikoostöö võimalusi, lisati pressiteates.  

Taani kuningapaari riigivisiit kinnitab Eesti ja Taani lähedasi ja pikaajalisi sõprussidemeid, mis põhinevad lisaks geograafilisele lähedusele tugevatel ühistel väärtustel, tihedal piirkondlikul läbikäimisel ning koostööl NATO, Euroopa Liidu ja ÜRO raames.

Presidendi kantselei meenutas, et Taani ei tunnustanud kunagi Balti riikide annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ning oli 1991. aasta augustis üks esimesi riike, kes taastas Eestiga diplomaatilised suhted. Samuti oli Taani toetus hindamatu väärtusega Eesti liitumisel NATO ja Euroopa Liiduga. Taani oli tollal ka üks peamisi ja aktiivsemaid Balti kaitsealaste projektide (BALTPAT, BALTRON, BALTNET, BALDEFCOL) toetajaid ning eestvedajaid.

Kuningapaari saadavad visiidil Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ja välisminister Lars Løkke Rasmussen.

Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal. Visiidiga tähistati Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Taani lipu Dannebrogi 800. aastapäeva.

Toimetaja: Mait Ots

