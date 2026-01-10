ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

"See on eramajade rajoon Slovjanskis ja siia kukkus liugpomm just pool tundi tagasi. Praegu näeme, et inimesed on veel šokis. Ja meie operaator Tarmo Aarmaga elame umbes sada meetrit siit," ütles korrespondent Anton Aleksejev,

Ei paistnud, et seal oleks olnud mingit sõjalist sihtmärki. Pihta said tavalised tsiviilisikud.

"See juhtus umbes 12.30. Kukkus liugpomm. Umbes viis tsiviilelaniku sai haavata. Jumal tänatud, mitte keegi ei ole raskesti vigastatud. On peahaavad, mis piirdusid väikese verejooksuga. Kiirabi viis nad praegu ära, et anda neile arstiabi;" rääkis sõjameedik Dmõtro.

Kogemus näitab, et targem on tabamuse saanud paigast ära minna, sest varsti võib sinna kukkuda uus pomm, kui päästeoperatsioon juba käib. Seda "Aktuaalse kaamera" võttegrupp ka tegi.