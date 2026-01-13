Kell 20 "Impulsis": kuidas Eestis vähi levikut piirata?

2024. aastal suri Eestis pahaloomulise kasvaja tõttu 3508 inimest. Oma loo räägivad kaks Tartumaa prouat, kes tänu moodsale vähiennetusele jäid sellest kurvast statistikast välja, kuigi neil avastati üliohtlik kopsukasvaja. Kuidas Eestis vähi levikut piirata, arutavad onkoloog Elen Vettus, perearst ja riigikogu liige Eero Merilind, tervisekassa tervishoiuteenuste arendamise portfellijuht Liis Kruus ning tervise arengu instituudist teadur Keiu Paapsi.