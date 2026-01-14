Bigbank liigub universaalpangaks saamise suunas

Bigbank on astumas viimaseid samme universaalpangaks kujunemisel. Eelmise aasta lõpust pakub pank oma klientidele ka arveldusteenust. Bigbanki juhi Martin Läntsi sõnul lahendatakse sisuliselt ära kõik kliendi laenuvajadused.

Klient saab tuua Bigbanki ka oma palgalaekumise, maksta arveid e-maksetega, rakendada püsimakseid ja püsikorraldusi. Lähikuudel hakatakse välja andma ka deebetkaarte, millest esimesed peaks Läntsi sõnul olema klientidel taskus veebruari lõpuks.

Erinevalt teistest suurematest Eesti kommertspankadest Bigbank esialgu oma aktsiatega börsile minna ei kavatse.

"Seni oleme me suutnud kasvada eelkõige refinantseerides eelmiste aastate teenitud kasum omakapitaliks ja kaasates raha võlakirjadega. Me ei ole aktsiatega börsil, küll aga allutatud võlakirjadega, nii et kliendil on võimalik meie kasvust osa saada," lausus Länts.