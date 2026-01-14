Piilmannide heategevusfond soovib Narva sihtasutuse juhi väljavahetamist

Piilmannide perekonna heategevusfond otsustas mullu suvel, et toetab miljoni euroga Narva Äkkeküla spordihoone ehitust. Toona öeldi, et moodne spordikeskus teeks Narvast teise Kääriku. Sügisesed valimised andsid plaanile tugeva hoobi, kui annetusega tegelevat sihtasutust pandi juhtima kriminaalkorras karistatud poliitik.

Heategevusfond otsustas väljamaksed peatada kuni uue juhatuse liikme nimetamiseni. Aega fondil oodata on.

"Vahepeal on tekkinud üks isikuprobleem ja kohe, kui see on lahendatud, on meie poolt valmisolek edasi liikuda. Küll varem või hiljem seal mingid muutused tulevad, meie sellest projektist ei loobu," ütles P&E Foundation nõukogu liige Kristjan Piilmann.

Kommunaalpoliitik Sergei Gorlatš sai 2022. aastal häälteostu eest reaalse vanglakaristuse. Viimastel kohalikel valimistel ta volikokku ei pääsenud, kuid määrati hiljem sihtasutuse Narva linna arendus juhatuse liikmeks. Sihtasutuse nõukogu esimees ütles, et Gorlatš oligi parim kandidaat ja Piilmanni fondile Narva järele ei anna.

"See ei ole selline otsustav raha, et need, kes annavad, saaksid kamandada, kuidas me peaksime käituma," lausus SA Narva linna arendus nõukogu esimees Mihhail Stalnuhhin.

Narva linnapea Katri Raik leidis, et miljonieurose annetuse nimel võiks Gorlatš ise tagasi astuda.

"Sergei Gorlatš peab mõistma, et tema kunagine kriminaalne tegu ei unune ja oli otseselt seotud linnavõimuga. Ja see on väärtusküsimus," lausus Raik.

Sergei Gorlatš loodab Piilmanni fondiga kokkuleppele jõuda.

"Ma ei näe põhjust praegu tagasi astuda, sellepärast et minu töökohal on olemas konkreetsed eesmärgid. Aga kui tuleb aeg arutada spordihoone ehitamise finantseerimist, siis ma arvan, me saame leida lahenduse," ütles Gorlatš.

Heategevusfondi raha võiks Narval vaja minna umbes aasta pärast, kui neli miljonit eurot maksva spordihoone ehitus Äkkekülas alguse saab.