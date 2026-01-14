60 aastat tagasi alustas Orissaare mast telepildi edastamist saarlastele ja hiidlastele

Leviral, mis üle õhu Eestis telepilti ja raadiosignaale vahendab, on üle Eesti kokku 22 telemasti. 180 meetri kõrgune Orissaare mast tähistas hiljuti 60. juubelit ja just nii kaua on saarlased ning hiidlased oma kodudes muuhulgas ka "Aktuaalset Kaamerat" näha saanud.

60 aastat tagasi, täpsemalt 28. detsembril 1965. aastal jõudis saarlastele ja hiidlastele kaasaegne tsivilisatsioon koju kätte. Nimelt lülitati siis Orissaare telemastis sisse televisiooni ja raadiosaatja Igla, mis edastas ETV-d ja kahte raadioprogrammi.

"Ligi 60 aastat tagasi ehitati välja neli masti ühe ja sama projekti järgi. Orissaare mastil on ka kaks sõsarmasti täna Pärnus ja Tartus. Lisaks oli siis üks mast, mis tänaseks ei ole enam omal kohal, mille asemele kerkib ERR-i uus maja," lausus Levira juhatuse liige Veiko Sepp.

Saatjaid on selle aja jooksul mitu tehnilist põlvkonda pidanud vahetuma. Näiteks värvitelevisioon hakkas Saaremaal levima 1974. aastal ja teadaolevalt oli siis Saaremaal kümme värvitelerit.

"Televisioonil on mastis viis saatjat ja igal saatjal on mitmed programmid. Kokku üle 20 teleprogrammi läheb välja," ütles Orissaare telemasti juhataja Aare Kann.

Ka 60 aastasest Orissaare telemastist levib eelmise aasta lõpust kõige uuem ja kaasaegsem digiraadio signaal. Levira kinnitusel on üle õhu levivate programmide vaatajaid aastatega juurde tulnud.

Orissaare telemast alustas telepildi edastamist 1966. aastal. Autor/allikas: ERR/Margus Muld

"Üle õhu televisiooni vaatajate arv pigem kasvab. Eelmise uuringuga võrreldes on 207 000 vaatajast saanud 221 000 vaatajat. Kui see trend jätkub, siis on üle õhu leviv televisioon ikkagi inimestele vajalik ja tasuta teenus," lausus Sepp.

60-aastane Orissaare telemast pole üldsegi veel pensionieas.

"Mastist ei tule küll mitte mingit signaali. See UKV ala on täiesti erinev ja kesklaine saatjat ei ole meil ka enam ammu. Täiesti tumm! Kui ta aga maailmast mingi kesklaine või lühilaine kätte saab, siis ikka tuleb!" ütles Kann.

1966. aastal algas Orissaares ETV ja kahe ERR pogrammi regulaarne edastus. Pea kümme aastat hiljem, 1974. aastal jõudis värvitelevisioon Saaremaale ja aastal 1978 alustati raadio stereosaadete edastamist.



1997. aastal läksid Saaremaal raadiod üle FM sagedusalasse ning kaks aastat hiljem läksid televiisorid üle PAL B/G NICAM formaadile.

Aastal 2010 suleti analoogtelevisioon üle Eesti ning 2025. aastal käivitus digiraadio DAB+ saatja Orissaares.