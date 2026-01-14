X!

60 aastat tagasi alustas Orissaare mast telepildi edastamist saarlastele ja hiidlastele

Eesti
Foto: ERR/Margus Muld
Eesti

Leviral, mis üle õhu Eestis telepilti ja raadiosignaale vahendab, on üle Eesti kokku 22 telemasti. 180 meetri kõrgune Orissaare mast tähistas hiljuti 60. juubelit ja just nii kaua on saarlased ning hiidlased oma kodudes muuhulgas ka "Aktuaalset Kaamerat" näha saanud.

60 aastat tagasi, täpsemalt 28. detsembril 1965. aastal jõudis saarlastele ja hiidlastele kaasaegne tsivilisatsioon koju kätte. Nimelt lülitati siis Orissaare telemastis sisse televisiooni ja raadiosaatja Igla, mis edastas ETV-d ja kahte raadioprogrammi.

"Ligi 60 aastat tagasi ehitati välja neli masti ühe ja sama projekti järgi. Orissaare mastil on ka kaks sõsarmasti täna Pärnus ja Tartus. Lisaks oli siis üks mast, mis tänaseks ei ole enam omal kohal, mille asemele kerkib ERR-i uus maja," lausus Levira juhatuse liige Veiko Sepp.

Saatjaid on selle aja jooksul mitu tehnilist põlvkonda pidanud vahetuma. Näiteks värvitelevisioon hakkas Saaremaal levima 1974. aastal ja teadaolevalt oli siis Saaremaal kümme värvitelerit.

"Televisioonil on mastis viis saatjat ja igal saatjal on mitmed programmid. Kokku üle 20 teleprogrammi läheb välja," ütles Orissaare telemasti juhataja Aare Kann.

Ka 60 aastasest Orissaare telemastist levib eelmise aasta lõpust kõige uuem ja kaasaegsem digiraadio signaal. Levira kinnitusel on üle õhu levivate programmide vaatajaid aastatega juurde tulnud.

Orissaare telemast alustas telepildi edastamist 1966. aastal. Autor/allikas: ERR/Margus Muld

"Üle õhu televisiooni vaatajate arv pigem kasvab. Eelmise uuringuga võrreldes on 207 000 vaatajast saanud 221 000 vaatajat. Kui see trend jätkub, siis on üle õhu leviv televisioon ikkagi inimestele vajalik ja tasuta teenus," lausus Sepp.

60-aastane Orissaare telemast pole üldsegi veel pensionieas.

"Mastist ei tule küll mitte mingit signaali. See UKV ala on täiesti erinev ja kesklaine saatjat ei ole meil ka enam ammu. Täiesti tumm! Kui ta aga maailmast mingi kesklaine või lühilaine kätte saab, siis ikka tuleb!" ütles Kann.

1966. aastal algas Orissaares ETV ja kahe ERR pogrammi regulaarne edastus. Pea kümme aastat hiljem, 1974. aastal jõudis värvitelevisioon Saaremaale ja aastal 1978 alustati raadio stereosaadete edastamist.

1997. aastal läksid Saaremaal raadiod üle FM sagedusalasse ning kaks aastat hiljem läksid televiisorid üle PAL B/G NICAM formaadile.

Aastal 2010 suleti analoogtelevisioon üle Eesti ning 2025. aastal käivitus digiraadio DAB+ saatja Orissaares.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:50

Enefiti juht: ilma turukindlusmehhanismideta uusi elektrijaamu ei tule

22:41

ETV spordisaade, 14. jaanuar

22:40

TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama Uuendatud

22:35

VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist Uuendatud

22:16

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:00

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

21:59

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

21:30

60 aastat tagasi alustas Orissaare mast telepildi edastamist saarlastele ja hiidlastele

21:22

Piilmannide heategevusfond soovib Narva sihtasutuse juhi väljavahetamist

21:20

Ligi pool lastele mõeldud vitamiinidest ei vastanud pakendil esitatud koostisele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

09:09

Lätis sulab või hind

13.01

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

20:58

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Krõvõi Rihile Uuendatud

08:29

Riik plaanib kõik Hiiumaa kährikud hävitada

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

13.01

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

14:11

Grünthal sai süüdistuse

11:20

Jõks: hasartmängumaksuga juhtunu taga on süsteemne viga Uuendatud

06:31

ATH diagnooside arv ja selle ravi hüvitamiseks kuluv summa kasvavad kiiresti

ilmateade

loe: sport

22:41

ETV spordisaade, 14. jaanuar

22:40

TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama Uuendatud

22:35

VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist Uuendatud

20:40

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

loe: kultuur

18:52

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

18:31

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

16:02

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

loe: eeter

22:00

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

19:50

Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

14:32

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

12:56

Käru muuseumi perenaine: raskel ajal otsin alati võimalusi, mitte vabandusi

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

17:40

Narvale miljon eurot annetanud heategevusfond peatas väljamaksed

17:40

Tallinna opositsioon: rohepöördest loobumine toob linnale miljoneid kahju

17:25

Eamets: Eesti rahvaarvu vähenemist aitaks peatada õige regionaalpolitika

15:25

Raadiouudised (14.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

09:50

Kaitserajatiste seadusemuudatused said põhiõiguste riive tõttu külge tähtaja

09:45

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

09:35

Gröönimaa, Taani ja USA esindajad kohtuvad, et arutada saare tulevikku

09:25

Raadiouudised (14.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo