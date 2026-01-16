Microsoft hakkab Eesti meediamajadele Bingis kasutatava sisu eest maksma

Ühingu juhatuse esimees, Delfi Meedia juhatuse liige Erik Heinsaar ütles ERR-ile, et kohalikud ettevõtted investeerivad sisuloomesse palju ja kui keegi, olgu see kohalik või rahvusvaheline ettevõte, õiglast tasu maksmata seda sisu kasutab, on see probleem – Eesti meediaettevõtete jaoks on tegu saamata jäänud tuluga.

"Sõlmitud leping on esimene omataoline, mis on seda olukorda reguleerimas ja loob meie jaoks positiivse pretsedendi, et siit pinnalt järgmistesse läbirääkimistesse edasi liikuda," lausus Heinsaar.

Delfi Meediat, Postimees Gruppi, Õhtuleht Kirjastust, Äripäeva, Hiiu Meediat, Geenius Meediat, Nädalist, Raadio Kadi, Võru Teatajat ning Läti uudisteagentuuri LETA koondav ühing on üle aasta pidanud läbirääkimisi ka teiste partneritega ja loodab, et Microsoftiga sõlmitud lepe kiirendab neid protsesse.

Heinsaare sõnul on Microsoft Bingi turuosa Eesti otsinguturul nelja ja poole kuni viie protsendi vahemikus, erinedes veidi kuude lõikes.

"Lepingu väärtust ei saa ma avalikult välja öelda, kuna leping on kaetud konfidentsiaalsusklauslitega, aga kui omistada ühele turuosa protsendipunktile rahanumber, siis kui saame rääkida turuosalistega, peamiselt ühega – Google'iga, kelle turuosa on peaaegu 90 protsenti, mõni kuu rohkem, mõni vähem, siis seal on need absoluutnumbrid suuremad," sõnas ta.

Seega on värske litsentsileping oluline pretsedendina. Heinsaare sõnul ei pruugiks ei Microsoft, Google ega edasivaatavalt ka OpenAI olla huvitatud Eesti väiksemate meediamajade, aga võimalik, et ka Delfi Meediaga üksi läbi rääkimast, meediaettevõtteid koondava organisatsiooni kaudu on see aga ka lepingupartneritele lihtsam ja ladusam.

"Sõlmitud lepe süstib julgust ka Läti ja Leedu ettevõtetele. Kui nad näevad, et üks leping on kotis ja organisatsioon elujõuline, usun, et saame ka naaberriikides rohkem ja kiiremini esindatavaid," lausus Heinsaar.

Balti uudismeedia väljaannete ühing rõhutas, et Microsoft on esimene suur tehnoloogiaettevõte, mis Eesti uudismeedia väljaandjate õigusi austab ning järgib EL-i digitaalse ühtse turu direktiivis ja Eesti autoriõiguse seaduses paika pandud nõudeid.