Bulgaarias tulevad taas ennetähtaegsed parlamendivalimised

Eelmine valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus detsembris tagasi, kuna riigis puhkesid valitsusevastased protestid ning tuhanded inimesed kogunesid tänavatele meelt avaldama.

Ka konservatiivne GERB-SDS ja Euroopa-meelne partei PP-DB lükkasid valitsuse moodustamise ettepaneku tagasi.

President tegi viimati valitsuse moodustamise ettepaneku Õiguste ja Vabaduste Liidule (APS), kuid erakond keeldus sellest kolmandat korda.

Bulgaaria president Rumen Radev teatas reedel, et riigis tulevad taas ennetähtaegsed parlamendivalimised. Tulevased valimised on viimase nelja aasta jooksul juba kaheksandad.

