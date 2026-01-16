Bulgaarias tulevad taas ennetähtaegsed parlamendivalimised
Bulgaaria president Rumen Radev teatas reedel, et riigis tulevad taas ennetähtaegsed parlamendivalimised. Tulevased valimised on viimase nelja aasta jooksul juba kaheksandad.
President tegi viimati valitsuse moodustamise ettepaneku Õiguste ja Vabaduste Liidule (APS), kuid erakond keeldus sellest kolmandat korda.
Ka konservatiivne GERB-SDS ja Euroopa-meelne partei PP-DB lükkasid valitsuse moodustamise ettepaneku tagasi.
Bulgaaria põhiseaduse kohaselt peab president pärast konsulteerimist parlamendifraktsioonidega nimetama ametisse ajutise peaministri. Seejärel tuleb paika panna uute valimiste kuupäev.
Eelmine valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus detsembris tagasi, kuna riigis puhkesid valitsusevastased protestid ning tuhanded inimesed kogunesid tänavatele meelt avaldama.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Politico