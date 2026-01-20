Toorpiima hinnalangus maailmaturul Eesti juustulettidel seni ei peegeldu

Juustu hind on Euroopa turul suure ületootmise tõttu languses, kuid Eesti poelettidel see ei kajastu. Siiski ütlevad juustutootjad, et veebruaris ja märtsis odavneb juust ka siinmail.

Toorpiima hind rahvusvahelisel turul on võrreldes eelmise aastaga 20-30 protsenti langenud, kuid juustukilo hinnas seda poelettidel senini märgata ei ole.

Estoveri müügi- ja turundusosakonna juhataja Triin Merilyn Varatalu ütles ERR-ile, et koore ja juustude hind on Euroopas languses suure ületootmise tõttu.

"Koore hind on alates 2025. aasta suve lõpust olnud Euroopas tugevas languses ning möödunud aasta lõpust on hinnasurvet näha ka naturaaljuustudele," kinnitas ta.

Varatalu sõnul ei ole aga toorpiima hind Eestis ega ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tänaseni märkimisväärselt langenud, mistõttu reaalset võimalust hindu langetada veel ei ole.

"Ilmselt on esimesed tugevad hinnalangetajad lihtsalt hädas oma kuhjunud suurte laovarudega," tõdes Varatalu.

Lähtuvalt kujunenud turuolukorrast on Estover siiski teinud hinnastamises korrektuure ning soodsamad kampaaniahinnad võile ja naturaaljuustule jõuavad poelettidele veebruaris ja märtsis.

Ka Valio Eesti juht Maido Solovjov lubas veebruarist juustu ja või hinna langust ja ütles, et Eesti klient saab peatselt näha väga häid hindu.

Leedu või on Eesti poekettides juba odavnenud, kuid Solovjovi sõnul jõudsid leedukad Eesti tööstustest lihtsalt ette.

Tavahinnaga juust eriti kaubaks ei lähe

Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist ütles, et juustu hinnad on muutumises: osal neist hind tõuseb, teistel langeb ja see sõltub liigist, brändist ja toormest, kuid ka turuolukorrast ja konkurentsist. Tema sõnul on juust üks nendest kaubagruppidest, kus konkurents on erakordselt tihe ja turg tugeva surve all.

"Seetõttu tuleb valdav osa nii-öelda tavalise võileivajuustu mahust kampaaniahinnaga müügist," lausus Rist, kelle sõnul on kampaaniahind praegu languses ning tavahinnaga juustu eriti ei ostetagi.

"Kuigi tuttavale brändile või kindlale juustusordile ollakse lojaalsed, on näha, et tarbijad on sarnaselt mitmele teisele olulisele kaubagrupile ka juustu puhul hakanud hinnale isegi rohkem tähelepanu pöörama," tõdes ostudirektor.

Estoveri müügi- ja turundusosakonna juhataja märkis, et kui kauaks soodsam juustu hind püsima jääb või kui madalale toote hind langeb, sõltub otseselt ettevõtete laoseisudest, toorpiima hinnast ning tootmis- ja müügimahtudest, mistõttu on seda väga keeruline prognoosida.

"Kuna tänane hinnalangus tuleneb ülepakkumisest, mitte tootmissisendite hinnalangusest, siis tõenäoliselt väga pikaajaliselt hinnad nii madalaks ei jää. Usume, et lähikuudel saadakse laovarud kontrolli alla ja olukord piimatoodete turul hakkab stabiliseeruma," sõnas Varatalu.

Valio Eesti juht tõi aga välja, et sellel aastal piima kategoorias hinnatõusu oodata ei ole ja pigem toimub aasta jooksul kerge deflatsioon.

Eestis maksis juustukilo konjunktuuriinstituudi andmetel detsembris keskmiselt 11,95 eurot, aasta eest detsembris aga 20 senti vähem. Võipakk maksis mullu detsembris keskmiselt 14,77 eurot ja 2024. aasta samal kuul 14,08 eurot kilogrammist.