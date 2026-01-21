Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

24. veebruaril Tallinnas Estonia teatri- ja kontsedimajas toimuva vabariigi aastapäeva kontserdi lavastaja on tänavu Priit Võigemast ning muusikaline juht Siim Aimla.

Kontsertlavastuse loomingulise meeskonna tuumiku moodustavad lisaks Võigemastile ja Aimlale veel kunstnik Kristjan Suits ning produtsent Priit Mikk.

"Virtuaalne, pisikestest pikslitest koosnev digimaailm on tiheda võrguna mähkunud meie kõigi ümber. Läbi selle koe on üha keerulisem näha päris inimest, kuulda päris häält, aru saada, kus lõppevad juured ning algavad nullid ja ühed. Olles omavahel järjest tihedamalt seotud kipub millegipärast ikkagi hinge pugema üksildus ja ärevus," sõnas Võigemast. "Aga sellele kõigele vaatamata tähistame meie ikkagi oma armsa Eesti Vabariigi sünnipäeva, oleme üksteisele toeks ja püüame selles digitormis iseendaks jääda," lisas ta.

Teleülekannet Estonia teatri- ja kontserdimajast vahendab ETV ning produtsendid on Margus Saar ja Karmel Killandi.

Riiklike teenetemärkide üleandmine toimub 14. veebruaril Rakveres Ukuaru muusikamajas ning sellest näeb samuti saadet Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.