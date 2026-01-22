RKIK tutvustas Võrus mürauuringu tulemusi

"See 65 detsibelli on päeva keskmine müra. Mõõdeti ka ühe lasu müra ja kui rääkida, et mis see päevane 65 tähendab, siis see tähendabki, et seal on vahepeal kõvemaid pauke, aga see taandatakse lõpuks keskmiseks päeva müraks," sõnas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) harjutusväljade portfelli juht Elari Kalmaru.

Udsali küla lähedal tehti HIMARS-i laskeharjutusi.

"Linnulennult 2,5 kilomeetri kaugusel. Siis oli see müra siin kohutav. See, mida nad seal Võru taga või Nursipalus teevad, on väike plagin. See on kohe meie külje all. See on kohutav," rääkis Udsali küla elanik Kalmet Varik.