Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

Haridus- ja teadusministeerium tegi Tallinna tehnikaülikoolile ettepaneku, et arvestades kliimaneutraalsuse eesmärke ja muutunud globaalseid trende, tuleks põlevkivitehnoloogiate professuur ümber nimetada.

Haridusministeeriumi ja tehnikaülikooli halduslepingu mustandis on loetelu tehnikateaduste professuuridest, mille seas on ka põlevkivitehnoloogiate professuur, selle juurde on aga ministeerium lisanud märkuse "teeme ülikoolile ettepaneku ümber nimetada".

Haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal ütles ERR-ile, et Tallinna tehnikaülikooli seaduse kohaselt lepib ülikool ministeeriumiga sõlmitavas halduslepingus kokku oma eesmärgi ja ülesanded ning ülesannete täitmiseks loodavad professuurid.

Aastateks 2022–2025 sõlmitud halduslepingus oli kokku lepitud kaheksa professuuri: ehituskonstruktsioonide professuur, elektrotehnika professuur, infoühiskonna tehnoloogiate professuur, keemiatehnika professuur, metallide tehnoloogia professuur, puidutöötlemise professuur, põlevkivitehnoloogia professuur ja tootmistehnika professuur.

Veinthal märkis, et tehnikaülikooli seaduse kohaselt on nende eesmärk panustada rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.

"Arvestades tehnikaülikooli missiooni, globaalseid tehnoloogiatrende, Eesti 2035 eesmärke, Eesti ja Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärke (2050) vähendada fossiilkütuste rolli, tegi haridus- ja teadusministeerium tehnikaülikoolile ettepaneku, et riiklikult rahastatud professuurid peaks keskenduma valdkondadele, mis loovad pikaajalist majanduslikku väärtust ja toetavad innovatsiooni ning kestlikku arengut," sõnas asekantsler.

Halduslepingu läbirääkimise formaat ongi tema sõnul seaduses ette nähtud võimalus ülikoolil ja riigil teatud regulaarsusega vaadata üle professuurid vastavalt keskkonnas toimuvatele muutustele.

Veinthal lisas, et läbirääkimiste käigus tegi tehnikaülikool omapoolse ettepaneku nimetada professuur ümber energiatehnoloogia professuuriks.

Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor professor Alar Konist kirjutas sel neljapäeval ministeeriumile ja palus neilt kirjalikku põhjendust, millest professuuri muutmise ettepanek tuleneb, kuidas on ministeerium seda analüüsinud ning millistele poliitilistele, strateegilistele või sisulistele kaalutlustele see tugineb.

Ka soovib Konist teada, milline võiks olla ümbernimetamise mõju valdkonna teadus- ja arendustegevusele ja õppekavade jätkusuutlikkusele ning kas ministeeriumil on ka oma nägemus professuuri uuest võimalikust nimest.

Konist ütles, et professuuri nimetuse muutmine on strateegiline otsus, mis mõjutab nii õppe‑ ja teadussuundi, institutsionaalseid arengukavasid kui ka koostööd partneritega.

"Soovime mõista ettepaneku tagamaid, et hinnata selle vastavust ülikooli strateegilistele eesmärkidele ning tagada, et võimalikud muudatused tehnikaprofessuuri korralduses oleksid sisuliselt põhjendatud ja kooskõlas Eesti riiklike arengusuundadega," lisas Konist.

Ministeeriumil on aega ettepanekule kirjaliku põhjenduse esitamiseks kuni 6. veebruarini.

Eestis on põlevkivi uuritud üle saja aasta.