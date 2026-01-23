X!

Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

Eesti
TTÜ linnak.
TTÜ linnak. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium tegi Tallinna tehnikaülikoolile ettepaneku, et arvestades kliimaneutraalsuse eesmärke ja muutunud globaalseid trende, tuleks põlevkivitehnoloogiate professuur ümber nimetada.

Haridusministeeriumi ja tehnikaülikooli halduslepingu mustandis on loetelu tehnikateaduste professuuridest, mille seas on ka põlevkivitehnoloogiate professuur, selle juurde on aga ministeerium lisanud märkuse "teeme ülikoolile ettepaneku ümber nimetada".

Haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal ütles ERR-ile, et Tallinna tehnikaülikooli seaduse kohaselt lepib ülikool ministeeriumiga sõlmitavas halduslepingus kokku oma eesmärgi ja ülesanded ning ülesannete täitmiseks loodavad professuurid.

Aastateks 2022–2025 sõlmitud halduslepingus oli kokku lepitud kaheksa professuuri: ehituskonstruktsioonide professuur, elektrotehnika professuur, infoühiskonna tehnoloogiate professuur, keemiatehnika professuur, metallide tehnoloogia professuur, puidutöötlemise professuur, põlevkivitehnoloogia professuur ja tootmistehnika professuur.

Veinthal märkis, et tehnikaülikooli seaduse kohaselt on nende eesmärk panustada rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.

"Arvestades tehnikaülikooli missiooni, globaalseid tehnoloogiatrende, Eesti 2035 eesmärke, Eesti ja Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärke (2050) vähendada fossiilkütuste rolli, tegi haridus- ja teadusministeerium tehnikaülikoolile ettepaneku, et riiklikult rahastatud professuurid peaks keskenduma valdkondadele, mis loovad pikaajalist majanduslikku väärtust ja toetavad innovatsiooni ning kestlikku arengut," sõnas asekantsler.

Halduslepingu läbirääkimise formaat ongi tema sõnul seaduses ette nähtud võimalus ülikoolil ja riigil teatud regulaarsusega vaadata üle professuurid vastavalt keskkonnas toimuvatele muutustele.

Veinthal lisas, et läbirääkimiste käigus tegi tehnikaülikool omapoolse ettepaneku nimetada professuur ümber energiatehnoloogia professuuriks.

Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor professor Alar Konist kirjutas sel neljapäeval ministeeriumile ja palus neilt kirjalikku põhjendust, millest professuuri muutmise ettepanek tuleneb, kuidas on ministeerium seda analüüsinud ning millistele poliitilistele, strateegilistele või sisulistele kaalutlustele see tugineb. 

Ka soovib Konist teada, milline võiks olla ümbernimetamise mõju valdkonna teadus- ja arendustegevusele ja õppekavade jätkusuutlikkusele ning kas ministeeriumil on ka oma nägemus professuuri uuest võimalikust nimest.

Konist ütles, et professuuri nimetuse muutmine on strateegiline otsus, mis mõjutab nii õppe‑ ja teadussuundi, institutsionaalseid arengukavasid kui ka koostööd partneritega.

"Soovime mõista ettepaneku tagamaid, et hinnata selle vastavust ülikooli strateegilistele eesmärkidele ning tagada, et võimalikud muudatused tehnikaprofessuuri korralduses oleksid sisuliselt põhjendatud ja kooskõlas Eesti riiklike arengusuundadega," lisas Konist.

Ministeeriumil on aega ettepanekule kirjaliku põhjenduse esitamiseks kuni 6. veebruarini.

Eestis on põlevkivi uuritud üle saja aasta.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

14:04

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi

14:02

Omikroni tulek pööras geneetilised kaitsemehhanismid pea peale

14:02

Raadio 2 edastus on häiritud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

14:00

Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

13:52

Uuring: inimpeenise areng johtus vajadusest sookaaslasi hirmutada

13:52

Musta pässiku kasvu edukuse määravad pärilikud omadused

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

22.01

Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

22.01

Sõja 1429. päev: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali Uuendatud

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

13:00

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

ilmateade

loe: sport

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

13:42

Rehvi lõhkemine ei pidurdanud Solbergi Monte Carlos kuigi palju

13:36

Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

13:03

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

loe: kultuur

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

09:32

Baltic States residentuuriprogrammi valiti Maryliis Teinfeldt-Grins

loe: eeter

14:02

Raadio 2 edastus on häiritud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

22.01

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo