Teatritudengid juhtisid tähelepanu noorte jaoks liigkallitele teatripiletitele

Kümned noored tulid Tallinnas Draamateatri kassa juurde sabasse, et saada pileteid etendustele, kuhu keskealised ei pääsegi. Draamateater pani laupäeval müüki 26. märtsi piletid etendustele "Üks kord Liibanonis" ja "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid", neid pääsevad vaatama vaid kuni 26-aastased noored ja seda poole hinnaga.

Nagu pea kõik täna piletisabas seisnud noored, tahtsid ka Paula ja Anna-Brith minna vaatama Liibanoni etendust.

"Muidu väga ei saa ja pilet on päris kallis ka. Tasub ikka ära kasutada head võimalust, kui saab 20 euroga tulla, see ei ole iga päevm" ütlesid nad.

Kuigi Draamateatri piletid müüakse läbi mõne minutiga, plaanib teater hakata valitud etenduste pileteid müüma noortele ühel väga lihtsal põhjusel – et kasvatada peale uut publikut.

"Kuigi meil on tunne, et meil on miljon teatrikülastust, siis see tuleb väga väikse hulga inimeste pealt. Me oleme väga rõõmsad, et nad teatris käivad, aga me peame mõtlema, kes on need, kes 10, 25, 50 aasta pärast Eesti teatris käivad," lausus Draamateatri kirjandustoimetaja Kairi Kruus.

Noori kutsus teatrikassase sappa lavakooli tudeng Oliver Reimann, kes teeb Draamateatris oma esimest lavastust. Tema sõnul on noortel väga keeruline teatrisse jõuda.

"Kui piletimüük algab esmaspäeval kell 10, siis noor on koolis. Üks asi on pileti kättesaamine, aga teine asi on piletihinnad. Rääkides siin-seal sõprade-tuttavatega või käies välismaal – välismaal on piletihinnad noortele vanuses kuni 25, 26 on isegi odavamad kui see Draamateatri 20 eurot," lausu Reimann.

Noore lavastaja sõnul võiksid ka teised teatrid teha noortele suunatud piletikampaaniaid. Noorsooteatri juhi Leino Rei sõnul on idee soodsast noortepiletist igati tervitatav, aga Noorsooteatri piletid on ühed odavamad ja veelgi soodsamalt neid müüa pole võimalik.

"Suurem küsimus on see, kuidas on lahendatud koolide õppekäigud. Kas need on nüüd seadustatud, kas sa võid küsida lapevanema käest teatriskäiguks raha või mitte," ütles Rei.

Kuigi paari päeva eest täpsustasid haridus- ja kultuuriministeerium õppekäikude korda, on Rei sõnul teatrite jaoks nii mõnigi asi veel selgeks rääkimata.