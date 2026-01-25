Pärdile pühendatud muusikakeskuseks ümber ehitatud kirik toimis kunagi spordisaalina

Järgmisel nädalal avab Rakveres uksed Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja. 60 aastat aga mängiti kunagi kirikuks ehitatud majas hoopis palli, sest see oli pikka aega Rakvere ainus spordisaal. "AK. Nädal" uuris, kui hästi sport kirikusse sobis.

Maksmata jäetud jõulupreemia võib viia suure tülini – nii juhtus 99 aasta eest Rakveres, kui hingepõhjani solvunud köster Ferdiand Siiak lõi uue koguduse, mis ehitas Pauluse kiriku. Uus kirik sai valmis vahetult enne 1940. aasta juunipööret aga jumalasõna asemel oli seal aastakümneid kuulda vaid vilet ja matsatusi.

Et ikka rohkem sportlasi saali mahuks ehitati kirikusse vahelagi, nii mängiti korv- ja võrkpalli sisuliselt kirikurõdude vahel.

1978. aastal spordiseltsi Kalev tööle tulnud Rein Eenmäe sõnul oli tegu toona mitte ainult Rakvere vaid ka omaaegse rajooni kõige suurema spordisaaliga.

"Tolle aja kohta oli ta täiesti rahuldav. Ta oli masendav oma värvilahenduse poolest ja valgustuse poolest, sest siin oli iga posti küljes, tähendab üleval korrusel oli kolm 200 hõõglampi, kuskil 60 lampi oli saali peale pluss otsad juurde nii et valgust oli vähe," ütles spordiselts Rakvere Kalev esimees Rein Eenmäe.

Nõuetele vastav valgustus saadi võimlasse alles krooniajal ja seda tänu Oleg Grossile. Praeguse kontserdisaali tasandil oli võimlaaegadel kolm väikest ruumi.

"Esimesed kaks saali olid lauatennisistide ja võimlejate päralt. Teine saal oli varbseina ja üldarendav ala, matt oli maas, saadi maadelda. Kolmas oli jõusaal. Ja üleval oli üks saal. Oreliaugus oli meil lihtsalt riistaruum," rääkis Eenmäe.

Eenmäe sõnul on võimla kõige tuntumad kasvandikud võrkpallurid – treener Mati Meriranna käe alt on Eesti koondisesse jõudnud tosin meest.

Kodusaaliks on kunagine kirik olnud näitleja Tõnis Niinemetsale, praegune koondislane Martti Juhkami on treeninud koos rahapesu andmebüroo juhi Matis Mäekeriga.

Läti meeste koondist juhendanud ja praegu Pärnu võrkpalliklubi peatreeneri ametit pidava Rainer Vassiljevi sõnul mahtus võrkpalli plats napilt ära, samas andis see pisukese koduväljaku eelise.

"Ega see võrkpalliväljaku küljejoon sellest postist väga kaugel ei olnud, seal oli võib olla selline ruumike. Meie siin, kes me igapäev olime – juba sammude ja une pealt oli teada, kus see post on, kuhu saab astuda ja kuhu ei saa, aga kujutan ette, et kui siia tuli siia võõrast linnast mängima, siis neil oli natukene tegemist," sõnas Pärnu võrkpalliklubi peatreener Rainer Vassiljev.

Kui võrkpallurid mahtusid veel enam-vähem saali ära, siis korvpalluritel oli õige kitsas ja pall pandi mängu siit posti tagant.

Kui spordisaaliks pole Alar Kotli projekti järgi tehtud kirik kunagi eriti hästi sobinud, siis Ukuaru muusikamaja juhi Kertu Orro sõnul sobib see väga hästi kontserdisaaliks.

"Selleks on andnud oma suure panuse Eesti kõige parem akustik Linda Madalik, kes käis siin veel möödunud nädalal ja tegi siin viimased akustika testimise paugud. oma väikese revolvriga ja kinnitas, et akustika saab siin olema väga hea," ütles Orro.

Uus ajastu algab järgmisel laupäeval, kui Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamajas toimub avakontsert