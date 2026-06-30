Muinsuskaitse kiitis heaks Mere kultuurikeskuse laemaali kinnikatmise

Mere kultuurikeskuse saali laemaal ja stalinistlik stukkdekoor kaetakse uuendustööde käigus kinni. Samuti võetakse lava kohalt alla sirbi ja vasaraga vapp. Keskuse juhtide sõnul on saal ideoloogiliselt liiga laetud, mistõttu ei soovi paljud maja külastada ega ruume rentida. Muinsuskaitsele leitud lahendus sobis.

Järgmise paari nädala jooksul kaetakse uuendustöödega Mere kultuurikeskuse laemaal kinni.

"Kõige lihtsam versioon oli asetada siia pinglagi, mis tuleb siis laest mõni sentimeeter madalamale ja ei kahjusta absoluutselt maali mitte mingil määral, sest mitte ükski kinnituspunkt ei kinnitu maalile. Jätab täpselt sellise mulje nagu tegemist on lihtsalt tavalise valge laega," lausus Mere kultuurikeskuse majajuht Kert Talistu.

Nõukogude sõjaväge ülistava laemaali autor pole selge, aga selle eeskujuks oli ideoloogiline kunstiklassika. Näiteks barokiajastu jesuiitide kirikute laemaalid, mille puhul kasutati samuti alt üles vaadet.

"See siis omal ajal religioosses kunstis pidi edasi andma seda, kuidas inimene pürgib igavikuliste väärtuste poole ja kirik on justkui paratamatu vahendaja seal, mis tagab meile pääsu igavikku, siis siin seda religioosset teistpoolsust asendab selline sotsialistliku või edaspidi koguni kommunistliku ühiskonna ideaal," sõnas arhitektuuriajaloolane Oliver Orro.

Laemaalilt paistavad sõjalaevade ninad ja tekib tunne justkui oleks vaataja vee all. Orro peab seda omapäraseks lähenemiseks. Ta lisab, et kogu maja loojad olid Peterburi akadeemilise taustaga kunstnikud ja arhitektid, kes vormikõne mõttes haldasid oma tööd hästi. Seetõttu tekitab osa sümboolika kinnikatmine või eemaldamine Orros kahetisi tundeid.

"See hoone on omal ajal siis kujundatud väga läbimõeldult, kunstiliselt väga kõrgetasemeliselt, aga muidugi ka nõretavalt ideoloogiliselt. Ja mingis mõtte see maja pidi põhjendama ka siis Eestisse käsutatud Nõukogude sõjaväelaste jaoks, kelle hulgas oli kahtlemata ka arukaid ja mõtlevaid inimesi, miks nad siin on," sõnas Orro.

Hoone pidi Orro sõnul näitama Nõukogude okupatsiooni loomulikuna ja kindlasti esindab stalinismi selle kõige õudsemal kujul. Väga paljudel inimestel on seda raske vaadata.

"Seda on vaja teha täna selleks, et maja oleks rohkem avatud ka kõikidele teistele väliskülalistele, Eesti inimestele, loomulikult vene inimestele, vähemusrahvustele. Täna on ta leidnud ikkagi sellist vastukaja, et paljud inimesed ei soovi tulla, tunnevad natukene sellist pelgust ja hirmu," ütles Talistu.

Lisaks laemaalilile kaetakse kinni ka esimese rõdu ja lavanurkade viisnurgad. Samuti võetakse lava kohalt alla sirbi ja vasaraga vapp. See paigutatakse Mere kultuurikeskusesse loodavasse muuseumi.