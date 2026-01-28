RMK nõukogu koondamist takistama ei hakanud

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu sai kolmapäeval muuhulgas juhatuselt ülevaaate plaanitavast koondamisest, mille käigus 75 peamiselt metsahooldamisega tegeleva inimese ametikohta on kavas ära kaotada ning teenus erasektorist sisse osta. Nõukogu plaani takistama ei hakanud.

RMK teatas 19. jaanuaril, et plaanib 75 ametikohta koondada ja pakkuda töö kaotanud inimestele võimaluse läbida ettevõtluskoolitus, et RMK hangetel edaspidi iseseisvalt osaleda.

RMK nõukogu liige, riigikokku kuuluv sotsiaaldemokraat Anti Allas hindas sammu valeks ja tõstatas teema ka kolmapäeval toimunud RMK nõukogu koosolekul. Enne koosolekut saatis ta ka RMK-le ja teistele nõukogu liikmetele koondamisega seotud küsimused.

Nõukogu koosolekuks sai Allas ka neile vastused. "Põhimõtteliselt vastused on, aga ma nendega rahule ei jää. Seda punkti päevakorda ei võetud, räägiti muude küsimuste all. Kuna teised nõukogu liikmed ütlesid, et tegemist on juhatuse pädevusega, nõukogu seda arutama ei hakanud," ütles Allas ERR-ile.

RMK nõukogu esimees Kadri Land ütles, et siiski andis juhatus nõukogule kiirülevaaate, kuidas tegevustega liigutaks ja kas see on planeeritud tempos ja mahus. Nõukogu jäi Landi sõnul juhatuse tegevusega rahule.

Allas lisas, et kuigi ta jäi ülejäänud nõukogust ja juhatusest eriarvamusele, jätkab ta tegeuvst RMK nõukogus ja plaanib teha arupärimise kliimaministrile. Samuti tegi ta juhatusele ettepaneku mõned inimesed tööle jätta.

"Kui nõukogus ülejäänud inimesed ei näinud vajadust teemaga edasi tegeleda, siis ei olegi midagi muud teha," ütles Allas.

RMK ostab praegu sisse 80 protsenti mesakasvatustöödest ja ettevõte plaanib ka ülejäänud viiendikku, mahus kolm miljonit eurot aastas, erasektorist sisse osta.

