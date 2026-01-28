X!

Saksa võimud otsisid rahapesu juurdluse käigus läbi Deutsche Banki kontorid

Frankfurdis asuv Deutsche Banki peakorter
Frankfurdis asuv Deutsche Banki peakorter Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RONALD WITTEK
Saksamaa võimud otsisid kolmapäeval rahapesu juurdluse käigus läbi ühe riigi suurima finantsfirma Deutsche Banki kontorid. Läbiotsimine puudutas ka finantshiiglase Frankfurdis asuvat peakorterit.

Frankfurdi prokuratuur teatas kolmapäeval, et läbiotsimised olid osa Deutsche Banki juhtide ja töötajate uurimisest, keda vastavalt Saksa rahapesuseadusele kahtlustatakse rahapesus, vahendas Financial Times. 

Läbiotsimisest teatas kõigepealt Saksamaa väljaanne Der Spiegel. Lisaks Frankfurdis asuvale peakorterile otsiti läbi ka Berliinis asuv kontor. 

Deutsche Bank teatas, et teeb prokuratuuriga täielikku koostööd, rohkem kommentaare pank ei andnud. 

Väljaanne Süddeutsche Zeitung teatas, et läbiotsimised olid seotud Vene oligarhi Roman Abramovitšiga. Viimase suhtes kehtivad EL-i sanktsioonid. Lehe andmetel esitas Deutsche Bank liiga hilja võimudele aruande oligarhi firmadega seotud rahapesu kohta. Deutsche Banki on varemgi süüdistatud ebapiisavas kontrollis ja kahtlase tegevuse aruannete hilinenud esitamises, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau". 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, "Tageschau"

