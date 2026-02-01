X!

Pärnumaal sulgeb uksed 100 aastat tegutsenud Pootsi külapood

Pootsi pood.
Pootsi pood. Autor/allikas: ERR
Pärnumaal Pootsi külas järjepidevalt sada aastat tegutsenud kaupluse omanik on otsustanud poe uksed sulgeda, sest maapoe pidamine ei tasu vähese rahva tõttu ära. Pood on aga tähtis lähedal asuva Manija saare elanikele ja ka Pärnu linn on huvitatud, et Pootsi pood jätkaks tegutsemist.

"Vanemaid inimesi on vähemaks jäänud. Ja noored, kes tulevad, nemad käivad linnas tööl, toovad linnast, Selveri auto toob koha peale ja... Enamasti praegu viimasel ajal olen ma jäänud ikkagi Manija rahva pärast käima. Aga kuna nüüd on ka sealt [tulijaid] vähemaks jäänud, siis mul ei jää muud üle, kuna firma seisud on nii kehvad ja ei tule ikkagi omadega välja," rääkis Pootsi poe omanik Ülle Palits.

Pisikese Manija saare elanikele on Pootsi pood lähim. Korra nädalas paneb Ülle poe ukse lukku, sõidab Munalaiu sadamasse, toob Manija rahva poodi ja sõidutab pärast sadamasse tagasi ka.

"Manija inimesed kõik käivad ju siin, esimene pood," rääkisid Manija elanikud Einar ja Olev.

Küsimusele, kui sageli nemad Pootsi poes käivad, vastasid mehed: "Igal reedel, nagu kaubapäev meil kokku lepitud. Poenaine käib ilusti järel. See on ainuke siinkandis, mis on ju Manija inimestele, kes käivad veel läbi."

Manija elanik Mark Soosaar leiab, et maapoode peaksid aitama riik ja omavalitsus. Pärnu linn ongi poodi aastas 1500 euroga toetanud, kuid Soosaare sõnul jääb sellest väheks.

"Kui me tahame ikkagi tõsiseltvõetav Põhjamaa olla, siis peame ikka Soomet ja Rootsit tegema. Kui väike pood või väike kool peaks uksi sulgema hakkama, siis tuleb riik, omavalitsus appi ja paneb näiteks 20 000 - 30 000, sellise summa välja, et vähemalt poemüüja või siis koolijuhataja, algkoolijuhataja saaksid oma tööd jätkata. Muidu pannakse maaelu täielikult kinni," leidis Soosaar.

Pärnu linn on poe jätkamisest huvitatud ega välista ka suuremat rahalist toetust, ütles Tõstamaa osavalla juht Sander Kilk.

"Pootsi pood on kogu kogukonnale väga oluline, mitte ainult Manija saarele, vaid ka Pootsile ja üldse Tõstamaale, Pärnu linnale. Ja eesmärk oleks, et see oleks ikkagi Pootsi pood kakssada [aastat], mitte sada. Aga linn ise kindlasti ettevõtlusega tegelema ei hakka seal. Kindlasti otsime igasuguseid lahendusi, et see pood jätkaks oma tegevust," lubas Kilk.

Palits ütles, et tema paneb poe veebruari keskel kinni, kuid on valmis hoone maha müüma ja tal oleks hea meel, kui pood edasi tegutseks.

Pootsi pood on järjepidevalt tegutsenud 100 aastat ja sellest enam kui 40 aastat on vanas magasiaida hoones seda pidanud just Ülle Palits. Tema sõnul on külapoe müüdavaim kaup pirukad ja saiakesed. 

Saiad ja pirukad on Pootsi poe üks enim ostetud kaupu. Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Mait Ots

