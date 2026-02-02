Iisrael avas täielikult Rafah' piiripunkti

Iisraeli julgeolekuametniku sõnul avati Gaza ja Egiptuse vaheline olulise tähtsusega Rafah' piiripunkt esmaspäeval täielikult elanike sisenemiseks ja väljumiseks pärast päev varem aset leidnud osalist taasavamist.

"Praeguse seisuga ning pärast Euroopa Liidu nimel tegutsevate EUBAM-i meeskondade saabumist on Rafah' piiripunkt nüüd avatud elanike liikumiseks nii sisenemiseks kui ka väljumiseks," sõnas ametnik, viidates Euroopa piirihaldamise abimissioonile.

Egiptuse riikliku luurega seotud AlQahera News teatas nimetuks jäänud allikale viidates, et Rafah' piiripunkti töö esimestel päevadel lahkub Egiptusest Gazasse viiskümmend inimest ja Gazast tuleb viiskümmend inimest, vahendas BNS.

Allikas piiril ütles AFP-le, et esmaspäeval saabus Egiptuse poolele mõnikümmend inimest, kes ootavad Gazasse sisenemist.