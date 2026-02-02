X!

USA esileedist tehtud filmi kassatulu ületas kriitikute vilekoori saatel ootusi

Välismaa
USA esileedi Melania Trump
USA esileedi Melania Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Möödunud nädalavahetusel jõudis suurele ekraanile USA esileedist Melania Trumpist tehtud dokumentaalfilm "Melania", mis jõudis piletite müügist teenida ligi seitse miljonit dollarit. Filmi kassatulu ületas ootusi, kriitikud andsid samas sellele negatiivse hinnangu.

Film teenis möödunud nädalavahetusel seitse miljonit dollarit, mida dokumentaalfilmide standardite järgi võib pidada edukaks tulemuseks. Samas on tegu kõigi aegade kalleima dokumentaalfilmiga, Amazon MGM maksis filmi õiguste ja turundamise eest ligi 75 miljonit dollarit.

Paljud kriitikud võtsid filmi negatiivselt vastu ning mitmed leidsid, et tegemist on propagandatükiga. Ajalehe The Guardian kriitik Xan Brooks võrdles filmi keskaegse austusavaldusega ahnele kuningale.

Populaarse filmiportaali Rotten Tomatoes andmetel on tegu kehva dokumentaalfilmiga, mida on hinnatud 10-protsendilise punktiskooriga. 

Filmile tegi samas reklaami ka Trump ise ning ta kutsus oma toetajaid üles seda vaatama. Trump ise on domineerinud USA poliitikat ligi 10 aastat, tal on nii palju toetajaid kui ka vastaseid. 

Viimased andmed näitavad, et filmi vaatajaskond koosnes peamiselt vanematest inimestest. Film oli kõige edukam lõunapoolsetes osariikides, eriti hästi läks sel Texases ja Floridas. Mõlemad osariigid on vabariiklaste tugipunktid, kus Trump on suutnud kõigil presidendivalimistel edu saavutada.

"Iga teise filmi puhul, mille maksumus on 75 miljonit dollarit ja mille potentsiaal välismaal ei pruugi realiseeruda, oleks selline käive probleem. Kuid see on poliitiline  investeering, mitte kasumit taotlev filmiprojekt. Kui see aitab Amazonil regulatsioonide, maksustamise ja muude probleemidega, siis tasub see end ära. 75 miljonit dollarit on Amazoni jaoks väike investeering," võttis asja kokku konsultatsioonifirma FranchiseRe juht David A. Gross

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AP

