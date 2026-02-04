Leis: jäätee Hiiumaa ja Saaremaa vahel avatakse lähipäevil

Riik avab erakorraliste ilmaolude tõttu ametliku jäätee Tärkma ja Triigi vahel. Jäätee avatakse esimesel võimalusel pärast uuringuid ja ettevalmistustöid – eeldatavalt selle nädala reedel või laupäeval.

"Viimastel päevadel olen olnud transpordiametiga tihedas kontaktis, et leida võimalus jäätee avamiseks Hiiumaa ja Saaremaa vahel nii kiiresti, kui ohutus lubab. See on erandlik, kuid praeguses olukorras vajalik lahendus riskide maandamiseks ja liikumisvõimaluste tagamiseks Hiiumaa elanikele ja külastajatele," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Ministri sõnul teistel marsruutidel riik tänavu jääteid jätkuvalt avada ei plaani.

"Transpordiamet kindlasti soovib võimalikult kiiresti rajada jäätee, mis pakub sõidukijuhtidele alternatiivi Hiiumaalt Saaremaale ning sealtkaudu edasi mandrile liikumiseks. Oluline on siin teha vajalikud uuringud ilma kiirustamata ning olla kindel, et rajatav tee oleks liiklejatele ohutu," selgitas transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Sauga sõnul on ettevalmistused juba käimas ning eesmärk on avada jäätee lähiajal ja hoida see avatuna nii kaua, kui ilmaolud lubavad.

Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee rajatakse Rohuküla-Heltermaa liinil oleva madala veetaseme tõttu, mis on põhjustanud häireid praamiliikluses. Töid tehakse Saaremaa riigiteede korrashoiulepingu ettenägematute kulude realt ning neid teostab Verston Eesti OÜ koos alltöövõtja AS Taristoniga. Kuni 30-päevase trassi rajamise ja ülalpidamise kogukulu on ligikaudu 98 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Trassi valmimine sõltub kolmapäeval alustatud uuringu tulemustest. Eesmärk on jäätee avada võimalikult kiiresti, eeldatavalt juba reedel või laupäeval – seda üksnes juhul, kui trass on liiklejatele ohutu. Jäätee pikkus saab olema ligikaudu 17 kilomeetrit, kuid võib muutuda vastavalt tegelikele jääoludele. Trass saab olema avatud ainult valgel ajal kell 8–17, kahe nädala pärast on plaanis avamisaega pikendada kuni kella 18-ni.

Jääteel liiklemise reeglid leiab transpordiameti kodulehelt. Selleks, et jäätee püsiks avatuna tuleb rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.