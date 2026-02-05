Otse kell 16: Tallinna volikogu istung
Neljapäeval toimub Tallinna volikogu korraline istung. Kell 16 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Volikogu päevakord:
Tallinna linna 2026. aasta eelarve II lugemine
Tallinna volikogu 1. juuni 2023 määruse nr 11 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" muutmine
Haridusvaldkonnaga seotud Tallinna volikogu määruste muutmine
Tallinna volikogu 10. augusti 2000 otsuse nr 256 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Kadaka tee 88 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Vabaõhukooli tee 118 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas
Tallinna linnavalitsuse 6. oktoobri 2004 korraldusega nr 1923 kehtestatud Lootuse pst 64 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Toimetaja: Mirjam Mäekivi