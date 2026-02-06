Epsteini skandaal: Norra politsei algatas uurimise endise peaministri suhtes

Hiljuti avaldatud toimikutest selgus, et ka endine Norra peaminister Jagland oli Epsteiniga seotud.

Norra meedia teatel palus Epstein Jaglandilt mitu korda abi, et võtta ühendust Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Dokumentidest selgus veel, et Jaglandi perekond käis puhkamas Epsteini Floridas asuvas häärberis.

"Meie hinnangul on uurimise alustamiseks olemas alus, arvestades, et ta oli kõnealusel perioodil Nobeli komitee esimees ja Euroopa Nõukogu peasekretär. Muuhulgas uurib Okokrim, kas tema ametikohaga seoses saadi kingitusi, reise ja laene," ütles Norra majanduskuritegude keskuse Okokrimi juht Paal Loeseth.

Jaglandi advokaat ütles, et tema klient teeb võimudega täielikku koostööd.

75-aastane Jagland oli Norra peaminister aastatel 1996–1997 ja Euroopa Nõukogu peasekretär aastatel 2009–2019. Aastatel 2009–2015 juhtis Jagland ka Nobeli rahupreemia laureaate valivat komiteed.

Politsei palus uurimise hõlbustamiseks tühistada ka Jaglandi puutumatus. Norra välisminister Espen Barth Eide ütleski neljapäeval, et Oslo esitab Euroopa Nõukogule ettepaneku Jaglandi puutumatuse tühistamiseks.

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1949. aastal selliste väärtuste edendamiseks nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik. Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa Liidu institutsioon ja seda ei tohi segamini ajada Euroopa Liidu Nõukoguga.