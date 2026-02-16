X!

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

Välismaa
USA peaprokurör Pam Bondi.
USA peaprokurör Pam Bondi. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ROBERTO SCHMIDT
Välismaa

USA peaprokurör Pam Bondi avaldas rohkem kui 300 inimesest koosneva nimekirja poliitikutest ja muudest avaliku elu tegelastest, kelle nimed esinevad seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikutes. Nimede mainimine ei tähenda siiski nende võimalikku seotust kuritegudega.

Justiitsminister Bondi ja tema asetäitja Todd Blanche kinnitasid kongressi liikmetele saadetud ülevaates, et kõik dokumendid, mida justiitsministeerium pidi avaldama, on nüüd avalikustatud ja lisasid, et konfidentsiaalsed materjalid jäävad endiselt salastatuks.

"Ministeerium avaldas kõik ministeeriumi valduses olevad dokumendid, teated ja uurimismaterjalid, mis on seotud üheksa erineva kategooriaga," kirjutasid Bondi ja Blanche esindajatekoja ja senati justiitskomisjonide juhtidele saadetud kirjas, milles nad tõid välja Epsteini toimikutes sisalduvate valitsusametnike, poliitikute ja avaliku elu tegelaste nimekirja.

Kokku sisaldab nimekiri üle 300 inimese, kellest enamik on poliitikud või valitsusametnikud või silmapaistvad avaliku elu tegelased ja kelle nimed esinevad kohtuasja materjalides vähemalt korra. Failides olevate isikute kaasamine ei viita väärtegudele ega isegi otsesele kontaktile Epsteiniga, rõhutati justiitsministeeriumi kirjas.

USA justiitsministeerium selgitas, et isikute nimed esinevad laias valikus kontekstides, alates otsesest kirjavahetusest Epsteini või tema kaasosalise Ghislaine Maxwelliga kuni mainimisteni dokumentides, mis ei ole otseselt seotud kuritegeliku tegevusega. 

Nimekirjas olevate inimeste hulgas on USA president Donald Trump, endine president Bill Clinton ja tema abikaasa ning hilisem välisminister Hillary Clinton, ekspresident Barack Obama ja tema abikaasa Michelle, endine asepresident ja demokraatide eelmine presidendikandidaat Kamala Harris, prints Harry, paavst Johannes Paulus II, USA demokraatide üks liidreid Nancy Pelosi, esindajatekoja vähemusjuht, demokraat Hakeem Jeffries.

Äritegelastest on välja toodud Microsofti asutaja Bill Gates, Facebooki looja Mark Zuckerberg, tehnoloogiamiljardär Elon Musk.

Näitlejatest ja muusikutest on nimekirjas Woody Allen, Kim Kardashian, Kurt Cobain, Bruce Springsteen, Bill Cosby, Robert De Niro, Bono, Beyoncé 

Eksperdid märgivad, et nimede esinemine dokumentides ei tähenda nende isikute osalemist kuritegudes, kuid nimekirja avalikustamine võimaldab avalikkusel ja uurijatel paremini mõista Epsteini võrgustiku ulatust ja kontaktide ringi.

Epsteini toimikute läbipaistvuse seaduse alusel kohustati justiitsministeeriumi avalikustama kõik seksuaalkurjategija Epsteiniga seotud toimikud juba 19. detsembril.

Toimikud sisaldasid üksikasju organisatsioonide kohta, millel on väidetavad seosed Epsteiniga, näiteks tema inimkaubanduse ja finantstehingutega, samuti justiitsministeeriumi siseseid kirju föderaalametnikelt, kes uurisid teda ja tema kaaslasi. Justiitsministeeriumi andmetel kammis sadadest juristidest koosnev meeskond läbi umbes kuus miljoni lehekülje jagu toimikuid ja avaldas üle 3,5 miljoni lehekülje materjali mitu nädalat pärast seda tähtaega.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The New York Post, RBK-Ukraina

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

08:29

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

08:12

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom?

08:09

Töötuse määr oli mullu 7,5 protsenti, noorte töötus kasvas

08:06

Tarbijahinnaindeks tõusis jaanuaris aastaga 3,7 protsenti

08:00

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

07:44

USA korraldas ajaloos esimese tuumareaktori transpordi lennukil

07:10

68 protsenti Eesti elanikest külastas viimasel aastal muuseumi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

15.02

Teadlased: emakeele lõpueksameid on võimalik hinnata tehisaru abil

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

15.02

Ukraina pidas skandaali segatud eksministri riigist lahkumisel kinni

ilmateade

loe: sport

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

08:12

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom?

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:28

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia Uuendatud

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

15.02

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

15.02

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

15.02

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

loe: eeter

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

15.02

Galerii: Eesti Laul 2026 finalistid, fännid ja taustajõud fotoseina ääres

15.02

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

Raadiouudised

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

15.02

Kliimateadlane: praegune talv annab huvitavat uurimisainest

15.02

Päevakaja (15.02.2026 18:00:00)

15.02

Berlinale klassikute programmi avas „Hukkunud alpinisti hotell”

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo