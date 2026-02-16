USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

USA peaprokurör Pam Bondi avaldas rohkem kui 300 inimesest koosneva nimekirja poliitikutest ja muudest avaliku elu tegelastest, kelle nimed esinevad seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikutes. Nimede mainimine ei tähenda siiski nende võimalikku seotust kuritegudega.

Justiitsminister Bondi ja tema asetäitja Todd Blanche kinnitasid kongressi liikmetele saadetud ülevaates, et kõik dokumendid, mida justiitsministeerium pidi avaldama, on nüüd avalikustatud ja lisasid, et konfidentsiaalsed materjalid jäävad endiselt salastatuks.

"Ministeerium avaldas kõik ministeeriumi valduses olevad dokumendid, teated ja uurimismaterjalid, mis on seotud üheksa erineva kategooriaga," kirjutasid Bondi ja Blanche esindajatekoja ja senati justiitskomisjonide juhtidele saadetud kirjas, milles nad tõid välja Epsteini toimikutes sisalduvate valitsusametnike, poliitikute ja avaliku elu tegelaste nimekirja.

Kokku sisaldab nimekiri üle 300 inimese, kellest enamik on poliitikud või valitsusametnikud või silmapaistvad avaliku elu tegelased ja kelle nimed esinevad kohtuasja materjalides vähemalt korra. Failides olevate isikute kaasamine ei viita väärtegudele ega isegi otsesele kontaktile Epsteiniga, rõhutati justiitsministeeriumi kirjas.

USA justiitsministeerium selgitas, et isikute nimed esinevad laias valikus kontekstides, alates otsesest kirjavahetusest Epsteini või tema kaasosalise Ghislaine Maxwelliga kuni mainimisteni dokumentides, mis ei ole otseselt seotud kuritegeliku tegevusega.

Nimekirjas olevate inimeste hulgas on USA president Donald Trump, endine president Bill Clinton ja tema abikaasa ning hilisem välisminister Hillary Clinton, ekspresident Barack Obama ja tema abikaasa Michelle, endine asepresident ja demokraatide eelmine presidendikandidaat Kamala Harris, prints Harry, paavst Johannes Paulus II, USA demokraatide üks liidreid Nancy Pelosi, esindajatekoja vähemusjuht, demokraat Hakeem Jeffries.

Äritegelastest on välja toodud Microsofti asutaja Bill Gates, Facebooki looja Mark Zuckerberg, tehnoloogiamiljardär Elon Musk.

Näitlejatest ja muusikutest on nimekirjas Woody Allen, Kim Kardashian, Kurt Cobain, Bruce Springsteen, Bill Cosby, Robert De Niro, Bono, Beyoncé

Eksperdid märgivad, et nimede esinemine dokumentides ei tähenda nende isikute osalemist kuritegudes, kuid nimekirja avalikustamine võimaldab avalikkusel ja uurijatel paremini mõista Epsteini võrgustiku ulatust ja kontaktide ringi.

Epsteini toimikute läbipaistvuse seaduse alusel kohustati justiitsministeeriumi avalikustama kõik seksuaalkurjategija Epsteiniga seotud toimikud juba 19. detsembril.

Toimikud sisaldasid üksikasju organisatsioonide kohta, millel on väidetavad seosed Epsteiniga, näiteks tema inimkaubanduse ja finantstehingutega, samuti justiitsministeeriumi siseseid kirju föderaalametnikelt, kes uurisid teda ja tema kaaslasi. Justiitsministeeriumi andmetel kammis sadadest juristidest koosnev meeskond läbi umbes kuus miljoni lehekülje jagu toimikuid ja avaldas üle 3,5 miljoni lehekülje materjali mitu nädalat pärast seda tähtaega.