Tallinna Sadam ja TS Laevad esitasid endiste juhtide vastu kahjunõuded

Tallinna Sadama kohtuasja otsuse väljakuulutamine Harju maakohtus 2024. aastal.
Tallinna Sadama kohtuasja otsuse väljakuulutamine Harju maakohtus 2024. aastal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tallinna Sadam ja TS Laevad esitasid tsiviilkohtumenetluses endiste juhatuse liikmete vastu kahjunõuded kokku üle kaheksa miljoni euro eest.

Tallinna Sadama endiste juhtide kriminaalasja menetlus lõpetati süütegude aegumise tõttu ning tsiviilhagi jäeti läbi vaatamata. Kokkuvõttes jõustusid Harju maakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu otsus. Kohtud tõid samas välja, et kannatanutel on õigus esitada endiste juhatuse liikmete ja kahju tekitajate vastu uuesti kahjunõue tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Tallinna Sadam esitas kolm hagi: esiteks Allan Kiili õigusjärglase, Ain Kaljuranna, Eno Saari, Toivo Prommi ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt, kahjuhüvitiseks nõutakse 590 032 eurot, viivist 463 455 eurot, lisaks edasiulatuva viivise nõue.

Teiseks esitati hagi Allan Kiili õigusjärglase, Ain Kaljuranna, Üllar Raadi, Tõnis Pohla, Toivo Prommi ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt, kahjuhüvitiseks nõutakse 562 136 eurot, viivist 441 544 eurot, lisaks edasiulatuva viivise nõue.

Kolmandaks esitati hagi Allan Kiili õigusjärglase, Sven Honga, Keskkonnahoolduse OÜ, Toivo Prommi ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt, kahjuhüvitiseks nõutakse 419 979 eurot, viivist 329 883 euro, lisaks edasiulatuva viivise nõue.

TS Laevad OÜ esitas Allan Kiili õigusjärglase, Toivo Prommi ja R.I.C.H. Group Trading Ltd vastu solidaarselt hagi kahjuhüvitise 3 152 000 euro, viivise 2 475 816 euro ja edasiulatuva viivise nõudes.

Hagiavaldused on esitatud seoses 2015. aasta augustis avalikuks tulnud kriminaalasjaga ja kohtuotsuste jõustumisega, mis puudutavad ASi Tallinna Sadam endiste juhatuse liikmete poolseid tegevusi seoses juhatuse liikme kohustuste rikkumisega ning AS-le Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ-le kahju tekitamisega.

Toimetaja: Marko Tooming

