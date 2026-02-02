X!

Riigikohus ei võtnud menetlusse kaebusi Tallinna sadama kohtuasjale

Eesti
Tallinna Sadama kohtuasja otsuse väljakuulutamine Harju maakohtus 2024. aastal.
Tallinna Sadama kohtuasja otsuse väljakuulutamine Harju maakohtus 2024. aastal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikohus jättis täna menetlusse võtmata kõik 11 kaebust, mis esitati ringkonnakohtu otsuse peale Tallinna Sadama kriminaalasjas. Seega on jõustunud ringkonnakohtu otsus, et Tallinna Sadama asjas on kõik võimalikud kuriteod praeguseks aegunud.

"Riigikohus otsustab kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise kolmeliikmelises koosseisus. Kriminaalasjas võetakse kaebus arutusele ainult siis, kui vähemalt üks kohtunik leiab, et ringkonnakohus on teinud asja lahendamisel olulisi vigu või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks," selgitas riigikohtu pressiesindaja Arno Põder.

Tallinna ringkonnakohus otsustas 4. juunil, et Tallinna Sadama asjas on kõik võimalikud kuriteod praeguseks aegunud ja seetõttu lõpetas kriminaalmenetluse. Süüdistatavad saavad menetluskuludena 930 000 eurot.

Möödunud aasta suvel otsustas Harju maakohus toonaseks viis ja pool aastat kestnud Tallinna Sadama kriminaalasjas süüdistatavad õigeks, sest kuriteod on aegunud, kuna süüdistatavad saatsid oma teod korda erasektoris ja seega on võimalikud kuriteod aegunud.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et võimalik altkäemaks sai toimuda erasektoris.

"Kohtumenetluse keskmes olnud isikud – sealhulgas Tallinna Sadama juhatuse liikmed Ain Kaljurand ja Allan Kiil ning hooldusosakonna juhataja Martin Paide – ei täitnud süüdistuses kirjeldatud tegude toimepanemisel avalikku ülesannet ega olnud käsitatavad ametiisikutena korruptsioonivastase seaduse ega karistusseadustiku tähenduses," teatas kohus.

"Süüdistustes kirjeldatud teod – peamiselt altkäemaksu andmine ja võtmine – vastavad karistusseadustiku järgi erasektoris toimepandud altkäemaksukuritegude koosseisule," märkis Tallinna ringkonnakohus.

Tallinna Sadam ega selle tütarettevõtte TS Laevad juhatuse liikmed ei olnud sildumisteenuse sisseostmisel või parvlaevade hankimisel ringkonnakohtu hinnangul käsitatavad ametiisikutena, kuna nende tegevus ei toimunud avaliku ülesande täitmisel. Avaliku ülesande delegeerimine riigi poolt ei tähenda automaatselt, et iga sellega seotud eraõigusliku isiku otsus omandab avalik-õigusliku tähenduse, teatas kohus.

Kohus leidis, et sadamateenuste korraldamine Tallinna Sadama poolt toimus ettevõtte enda ärilisel vastutusel ning vahendid ja teenused hangiti omal kulul. Kuna puudus otsene mõju riigi või kolmandate isikute õigustele ning juhatuse otsused olid tehtud nõukogu heakskiidul, ei ole täidetud karistusseadustiku altkäemaksu võtmise paragrahvi tähenduses ametiisiku koosseisu eeldused. Seetõttu ei olnud võimalik isikuid vastutusele võtta ametiisikutena altkäemaksukuritegude eest avalikus sektoris.

Lisaks märkis ringkonnakohus, et nende tegude eest karistamise absoluutne aegumistähtaeg oli enamiku süüdistatavate puhul juba möödunud, viimaste episoodide puhul hiljemalt 2. märtsiks 2025. Aegumistähtaja saabumine kujutab endast absoluutset menetlustakistust, mistõttu lõpetas ringkonnakohus kriminaalmenetluse.

Ringkonnakohus tühistas mitmed maakohtu varasemad õigeksmõistvad otsused, andes tegudele uue kvalifikatsiooni altkäemaksukuritegudena erasektoris ning lõpetades menetluse aegumise tõttu.

Sellised otsused puudutasid näiteks Martin Paide tegevust Keskkonnahoolduse OÜ episoodis ning Toivo Prommi ja Jan Paszkowski tegevust reisiparvlaevade hangete kontekstis.

Rahapesusüüdistuste osas jäi jõusse maakohtu otsus, millega mõisteti Ain Kaljurand ja Toivo Promm õigeks, kuna rahapesu kuriteokoosseis ei olnud täidetud. Ringkonnakohus märkis ära, et rahapesuasjade käsitlemisel tuli kohtul tuvastada ka kõik süüdistuses kirjeldatud eelnevad altkäemaksukuriteod, isegi kui need olid otsuse tegemise ajaks juba aegunud.

Ringkonnakohus jättis rahuldamata kannatanute apellatsiooni tsiviilhagi läbi vaatamata jätmise kohta. Samuti ei rahuldatud kaitsjate ja kolmandate isikute taotlusi, millega vaidlustati süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise otsused.

Ringkonnakohus rahuldas osaliselt kaitsjate ja kolmandate isikute apellatsioonid menetluskulude katteks, mõistes Eesti Vabariigilt välja süüdistatavate kasuks kogusummas üle 930 000 euro.

Prokuratuur kohtuga ei nõustunud

Prokuratuur andis juunis peale otsuse väljakuulutamist teada, et erinevalt maakohtu ja ringkonnakohtu otsusest, Tallinna Sadama juhid siiski täitsid avalikku rolli ja nende üle peaks kohut mõistma jätkuvalt kui ametiisikute üle.

"Prokuratuur on olnud läbivalt seisukohal, et endised Tallinna Sadama juhatuse liikmed Ain Kaljurand ja Allan Kiil täitsid riigi äriühingu juhtidena riigilt saadud avalikke ülesandeid," ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kristo Adosson.

Toonane riigi peaprokurör Andres Parmas ütles 2024. aastal, et riigikogu pole Eesti seadusloome seisukohalt oma tööd korralikult teinud, ja et prokuratuur selles kohtuasjas vigu ei teinud.

"Prokuratuur on indikeerinud pikema aja jooksul neid probleeme, mis valgekrae kuritegevusega seoses valitsevad: kohtumenetlus on seal liiga aeglane, aegumistähtajad on liiga lühikesed. See valdkond on ebasüsteemne - siis me olemegi sellises seisus," sõnas Parmas.

Suures osas on need seadusandlikud lahendused, mis on tegemata, tõi Parmas välja põhjuseid.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:46

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

15:01

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

13:19

Venemaa jõhkras droonirünnakus tsiviilbussile hukkus vähemalt 12 inimest Uuendatud

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

loe: kultuur

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

14:27

Pildid: Foku galeriis avati Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere ühisnäitus

loe: eeter

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

09:36

Eesti Loto telesaade saab ETV2-s uue näo

Raadiouudised

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

01.02

Jagatud vanemluse levik on viimastel kümnenditel märgatavalt kasvanud

01.02

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo